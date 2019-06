‘ทไวซ์’ ส่งคลิปทักทายแฟนไทย-บอก ‘พี่มาหาแล้วนะคะคนดี’ เจอกันวันเสาร์ 15 มิ.ย. นี้!

แม้ตารางงานทั้ งในและนอกประเทศเกาหลีจะรัดตั วขนาดไหน แต่เกิร์ลกรุ๊ปดีกรีเจ้าแห่งสถิ ติและแชมป์ผู้ครองรางวัลการันตี ความสำเร็จมากมายหลายสถาบัน อย่าง 9 สาวสุดสวยวง “ทไวซ์” (TWICE) ซึ่งประกอบด้วย นายอน (Nayeon),จองยอน (Jeongyeon), จีฮโย (Jihyo),ดาฮยอน (Dahyun),แชยอง (Chaeyoung),โมโมะ (Momo),ซานะ (Sana),มินะ (Mina) และ จื่อวี (Tzuyu) ก็ไม่ลืมส่งคลิปวิดีโอน่ารักๆ มาอ้อนเอาใจเหล่าแฟนคลับชาววั นซ์ของพวกเธอ (ONCE ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับของทไวซ์) ก่อนที่จะเดินทางลัดฟ้ามาเจอกั นแบบเต็มๆ ในคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เวิลด์ ทัวร์ 2019 ‘ทไวซ์ไลท์ส’ อิน แบงคอก” (TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK) ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้แล้ว

โดยข้อควาใในคลิป 9 สาว ทักทายว่า “ด้วยความที่พวกเราอยากไปหาวันซ์ชาวไทยที่คอยเชียร์พวกเราอยู่เสมออีกครั้งให้ได้ ในที่สุดตอนนี้ พวกเรากำลังจะได้ไปประเทศไทยแล้วค่ะ พวกเราจะไปหาวันซ์ชาวไทยทุกคนพร้อมกับ TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า นะคะ เพราะความรักที่ทุกคนมอบให้กับพวกเรามากมาย ทำให้ครั้งนี้พวกเราจะได้ไปพบกับวันซ์ที่มากขึ้นในสถานที่จัดงานที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วย แค่นึกถึงวันซ์ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วค่ะ ครั้งนี้พวกเราได้ตั้งใจเตรียมคอนเสิร์ต ‘TWICELIGHTS’ กันอย่างเต็มที่เลย อยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะ พวกเราก็หวังว่าครั้งนี้จะได้ใช้ช่วงเวลาที่สนุกสนานกับทุกๆ คนเช่นเคยนะคะ และก่อนที่เราจะได้เจอกัน อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันนะคะ… (พูดไทย) พี่มาหาแล้วนะคะคนดี แล้วเจอกันนะคะ ขอบคุณค่ะ”

งานนี้นอกจากผู้จัดงาน บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd.) นำทีมสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พี ซอีกครั้งโดยบิ๊กบอส กึ้ง–เฉลิมชัย มหากิจศิริ จะทุ่มทุนสร้างระบบโปรดักชั่ นแสง–สี–เสียงเต็มสูบ และเนรมิตรูปแบบเวทีพิเศษที่ผู้ ชมโดยรอบ ‘อิมแพ็ค อารีน่า’ จะได้ชื่นชมสาวๆ “ทไวซ์” (TWICE) กันเต็มอิ่มเต็มตาแล้ว ยังเตรียมสินค้าลิขสิทธิ์จากต้ นสังกัด เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (JYP Entertainment) คือ แท่งไฟ แคนดี้บง (CANDYBONG) รุ่นใหม่ล่าสุด สีสันคัลเลอร์ฟูลสมกับธีมงาน ‘TWICELIGHTS’ โดยจะเปิดจำหน่ายเฉพาะวันแสดง บริเวณประตูทางเข้า 2 (GATE NO.2) ตั้งแต่เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

ส่วนใครยังไม่มีบัตรคอนเสิร์ต “ทไวซ์ เวิลด์ ทัวร์ 2019 ‘ทไวซ์ไลท์ส’ อิน แบงคอก” (TWICE WORLD TOUR 2019 ‘TWICELIGHTS’ IN BANGKOK) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่จะถึงนี้ เริ่มแสดงเวลา 18:00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ยังพอมีบัตรให้จับจองกันอีกไม่ มากแล้วทาง “ไทยทิคเก็ตเมเจอร์” ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,500 / 5,000 (ยืนและนั่ง) และ 5,900 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์หลัก www.411ent.com ออฟฟิเชียลแฟนเพจ www.facebook.com/fouroneoneent ทวิตเตอร์ @411ent และอินสตาแกรม IG @411ent https://instagram.com/411ent