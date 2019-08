‘ทีโอที’ จัดสัมมนาใหญ่รับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ บริการสังคมไทยทุกภาคส่วน

ที่โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา จ.ชลบุรี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที เป็นประธานเปิดและร่วมการสัมมนาผู้บริหารระดับสายงาน/หน่วยธุรกิจ TOT Rising Together beyond the Digital Horizon เพื่อประเมิน Vision Mission Value ให้เป็นปัจจุบันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยน และสามารถรองรับแผนวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และที่สำคัญคือ การให้บริการแก่สังคมไทยทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนคนไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความอยู่ดี มีสุข เท่าเทียม เสมอภาคในสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การกระจายรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งโครงสร้างโทรคมนาคม การลงทุนธุรกิจ 5G บริการใหม่ๆ บริการโทรคมนาคมรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) พร้อมรองรับสังคมยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยมั่นคงในฐานะหน่วยงานของรัฐ