‘คังแดเนียล’ ส่งคลิปอ้อนแฟนๆ ชาวไทย เตรียมเจอกันในแฟตมีตติ้ง พร้อมขายบัตร10 ส.ค. นี้!!(คลิป)

ณ วินาทีนี้ คงต้องยกความฮอต! ความปัง! ความดังทะลุจุดเดือด!! ให้กับหนุ่มมากเสน่ห์เจ้าของรอยยิ้มพิฆาตหัวใจ “คัง แดเนียล” (KANG DANIEL) เพราะหลังจากเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยว ก็ได้รับการต้อนรับอย่างร้อนแรง!! และเพื่อเป็นการตอบแทนความรัก ความสนับสนุน และกำลังใจที่ได้รับจากแฟนคลับทั่วโลก “คัง แดเนียล” จึงได้ประกาศงานแฟนมีตติ้งสุดเอ็กซ์คูลซีฟครั้งแรกของเขาขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มเปิดประเดิมทัวร์ครั้งนี้ที่ สิงคโปร์ และ ฮ่องกง ในวันที่ 16 และ 18 สิงหาคม ตามลำดับ! และแน่นอนว่าหนุ่ม “คัง แดเนียล” ไม่ยอมพลาดที่จะมาพบปะแฟนคลับชาวไทยอย่างแน่นอน!! เตรียมสัมผัสมนต์เสน่ห์ทำลายล้างของเขาได้เลย!! ในงาน ‘KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN BANGKOK’ ที่จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ณ ไบเทค ฮอลล์ 98 ทั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป!!

การกลับมาอีกครั้งของหนุ่ม “คัง แดเนียล” ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะนอกจากเขาจะได้รับความรักมากมายจากแฟนคลับทั่วโลกแล้ว อัลบั้ม “Color On Me” ที่วางจำหน่ายเพียงสัปดาห์แรก ก็สามารถทำยอดขายได้มากกว่า 460,000 อัลบั้ม นับเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดอันดับ 1 ในหมวดศิลปินเดี่ยว ของ Hanteo Chart และไม่เพียงเท่านั้น อัลบั้ม “Color On Me” ยังขึ้นอันดับ 1 iTunes chart ในหลายๆประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ โคลัมเบีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย ฯลฯ

และก่อนที่แฟนคลับชาวไทยจะได้ไปพบกับ “คัง แดเนียล” ตัวจริง เสียงจริง กันในงานแฟนมีตติ้งที่กำลังจะมาถึง เรามาวอร์มอัพหัวใจไปกับคลิปทักทายสุดน่ารักที่เขาได้ส่งตรงถึงแฟนคลับชาวไทยทุกคน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจก่อนลงสนามสู้ศึกชิงบัตรกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้กันก่อนดีกว่า! ถ้าพร้อมแล้ว ไปหวีดพร้อมๆกันเลย!!

“สวัสดีครับ ผม คัง แดเนียล ครับ!! ไม่ได้เจอกันนานเลย ทุกคนสบายดีกันนะครับ? ผมกำลังจะได้ไปจัดงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยด้วยล่ะครับ เย้~~ แค่คิดว่าจะได้เจอกับแฟนๆที่รอคอยผมมาเนิ่นนาน.. ก็ตื่นเต้นมากๆเลยล่ะครับ!! ทุกคนก็รู้สึกดีใจเหมือนกันใช่มั้ยครับ? ทุกคนพร้อมกันแล้วหรือยังครับ? ถ้างั้นมาเจอกันที่งาน ‘COLOR ON ME’ FAN MEETING ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 กันยายนนี้ ที่ BITEC HALL 98 กันเยอะๆเลยนะครับ!”

แฟนคลับไทย จดบันทึก ตั้งเวลา พร้อมกาลงปฏิทิน ย้ำเตือนความจำกันให้ดี!! ‘KANG DANIEL FAN MEETING: COLOR ON ME IN BANGKOK’ พร้อมเปิดให้จองบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ทาง www.unusualeventinbkk.com บัตรราคา 7,500 / 6,900 / 5,900 / 4,500 / 3,500 และ 2,500 บาท (บัตรนั่งทั้งหมด) ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/KangDanielEventPageThailand มาสร้างความทรงจำสุดพิเศษ ไปพร้อมๆกับ ”คัง แดเนียล” แล้วชีวิตของคุณจะมีสีสัน ในแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันมาก่อน!!

#KangDanielColorOnMeinBKK #ColorOneMeinBKK #KangDaniel #ColorOnMe