จุดพลุมหกรรมยานยนต์ “Big Motor Sale 2019” โปรโมชั่นสุดคุ้ม พลาดไม่ได้!! 16 – 25 สิงหาคมนี้

จุดพลุมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ “Big Motor Sale 2019” รวมรถใหม่-บิ๊กไบค์จากค่ายรถชั้นนำ รถหรูนำเข้า รถมือสองพรีเมี่ยม พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม“ถูก”และ“ดี”ไว้ในที่เดียว พลาดไม่ได้!! 16 – 25 สิงหาคมนี้ บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จุดพลุเปิดงานมหกรรมยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติ “Bangkok International Grand Motor Sale 2019” หรือ “Big Motor Sale 2019” ตอกย้ำความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ เปลี่ยนฤดูฝนในไตรมาส 3 ให้เป็นฤดูขายอย่างต่อเนื่อง ขนกองทัพรถยนต์ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และรถหรูนำเข้ากว่า 40 แบรนด์ร่วมประชันโฉม รวมทั้งรถมือสองพรีเมี่ยมและอุปกรณ์ยานยนต์เต็มพื้นที่ทั้ง 7 ฮอลล์ พร้อมโปรโมชั่นแบบจัดหนัก สุดคุ้ม “ถูก” และ “ดี” ไว้ในที่เดียว พบกับโซนรถแข่งระดับชาติและระดับนานาชาติ และครั้งแรกของงานแสดงรถยนต์ในประเทศไทยที่เปิดให้ทดลองขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมจัดเต็ม! ความบันเทิงหลากหลายตลอด 10 วันของจัดงาน ณ อาคารไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม ศกนี้

นายจรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตนิตยสารกลุ่มยานยนต์-นักเลงรถ-นักเลงรถกระบะ-นักเลงมอเตอร์ไซค์ และผู้จัดงาน Big Motor Sale 2019 เผยว่า “เรายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์ดั้งเดิมของการจัดงาน Big Motor Sale นั่นคือ การเป็นหัวเรือใหญ่ร่วมขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจยานยนต์ ด้วยการเปลี่ยนฤดูฝนที่ซบเซาให้เป็นฤดูขายต่อเนื่องไปทั้งปี พร้อมมอบความสะดวกให้กับผู้บริโภคด้วยการรวมแบรนด์รถชั้นนำ พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม “ถูก” และ “ดี” และความบันเทิงแบบจัดเต็มเพื่อสร้างบรรยากาศการซื้อ-ขายให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัว ผมขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในวงการยานยนต์เมืองไทยที่มอบความไว้วางใจให้กับ Big Motor Sale ร่วมสร้างมิติใหม่ของการขาย และยังได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการรถยนต์ระดับโลกที่ตั้งใจให้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งแบบโมเดลเชนจ์ และไมเนอร์เชนจ์ รวมทั้งเปิดตัวเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งแรกในงานนี้อีกหลายแบรนด์ให้ผู้ที่มางานได้เลือกชมและเลือกซื้อก่อนใคร และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Big Motor Sale 2019 เป็นงานแสดงรถในประเทศไทยงานแรกที่เปิดให้มีการ “ทดลองขับขี่” หรือ “Big Test Riding” มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เพื่อเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ และใครที่อยากสัมผัสรถแข่งระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด ห้ามพลาดกับบู๊ธ THAILAND IDEMITSU MOTORSPORT ที่ ฮอลล์ 107 นอกจากนี้ ยานยนต์สแควร์กรุ๊ป ยังได้ประกาศรางวัลเกียรติยศ Big Best Car of The Year และ Big Best BigBike of The Year ประจำปี 2018-2019 สำหรับรถยนต์ รถอเนกประสงค์ และมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รวม 33 รางวัล เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของแบรนด์ผู้ผลิต และให้ผู้บริโภคได้ใช้เป็นแนวทางในการเลือกสรรและซื้อหารถยนต์หรือบิ๊กไบค์คันใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ตลอด 10 วันของการจัดงาน Big Motor Sale 2019 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมงานครั้งนี้ได้ในราคาเพียง 100 บาท พร้อมโอกาสร่วมลุ้นโชค “ทองคำแท่ง” หนัก 100 บาท มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทอีกด้วย”

ทั้งนี้รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่พร้อมนำความสดใหม่มาอวดโฉมในงาน Big Motor Sale 2019 อาทิ

-ค่ายโตโยต้าเปิดตัว All New Toyota Majesty รถตู้พรีเมี่ยมสุดหรูที่มาพร้อมฟังก์ชั่นไฮเทค และ Toyota Sienta Minor Change รถอเนกประสงค์สไตล์ mini MPV

-ค่ายซูซูกิเปิดตัวขวัญใจรถฟู้ดทรัค All-New Suzuki Carry รถบรรทุกขนาดเล็กโฉมใหม่ที่มาในแบบโมเดลเชนจ์ใหม่หมดที่เพิ่งเปิดตัวในอินโดนีเซียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

-ค่ายเปอโยต์ที่กลับเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอีกครั้ง ในงานนี้เปิดตัว “PEUGEOT 3008” รถยนต์ในกลุ่ม Compact SUV และ “PEUGEOT 5008” รถ SUV ขนาดกลางที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมด ครั้งแรกในประเทศไทย

-ค่ายเอ็มจี ในงานนี้นอกจากจะมีรถเอสยูวีไฟฟ้าคันแรกมาโชว์แล้ว ยังนำ ”New MG Extender” รถกระบะรุ่นแรกของเอ็มจีในตลาดรถยนต์เมืองไทยมาเปิดตัวสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการในงานนี้

-ค่ายยามาฮ่าจัดเปิดตัวรถรุ่นใหม่

-ค่ายเบเนลลี่ประกาศเปิดตัว 2 รุ่นใหม่ล่าสุด TRK251 และ 502C

งาน “Big Motor Sale 2019” ได้รับการตอบรับที่ดีจากบรรดาผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการด้านยานยนต์ทั้งหลายโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเต็มพื้นที่ ได้แก่ ASTON MARTIN, AUDI, BENTLEY, BMW, FORD, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, KIA, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MG, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, PEUGEOT, PORSCHE, ROLLS-ROYCE, SUBARU, SUZUKI, TATA, TOYOTA, VOLVO, THAIRUNG ส่วนมอเตอร์ไซค์ ได้แก่ BENELLI, BMW MOTORRAD, HANWAY, HARLEY-DAVIDSON, HONDA, KAWASAKI, LIFAN, MOTO GUZZI, PIAGGIO, ROYAL ENFIELD, RYUKA, SCOMADI, SUZUKI, TRIUMPH, VESPA, YAMAHA โดยผู้เข้าชมงานสามารถพบกับรถยนต์ใหม่ได้ที่ฮอลล์ 101- 104 รถยนต์นำเข้าพรีเมี่ยมใหม่ รถยนต์มือสองพรีเมี่ยม และอุปกรณ์ยานยนต์ จัดเต็มพื้นที่ฮอลล์ 105 ส่วนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ และอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ จัดเต็มพื้นที่ฮอลล์ 106 พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มเซคชั่นใหม่ “THAILAND IDEMITSU MOTOR SPORT” จัดเต็มพื้นที่ฮอลล์ 107 สำหรับผู้รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่จะได้ชมรถแข่งระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างใกล้ชิด

-พิเศษ…เริ่มปีนี้ และที่นี่เป็นที่แรก งานแสดงรถยนต์ในประเทศไทยงานแรกที่เปิดให้มีการ “ทดลองขับขี่” มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ หรือ “Big Test Riding” เพื่อเป็นข้อมูล เอาให้ชัวร์ ก่อนตัดสินใจซื้อ

-พิเศษ…เป็นปีแรกกับบู๊ธ THAILAND IDEMITSU MOTORSPORT ที่ ฮอลล์ 107 ชมรถแข่งระดับชาติและระดับนานาชาติตัวเป็นๆ อย่างใกล้ชิด

-โบนัสพิเศษ…สำหรับผู้ซื้อบัตรชมงานราคา 100 บาททุกท่าน มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแท่งจำนวน 16 รางวัล น้ำหนักรวม 100 บาท มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ดังนี้

-รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง 2 รางวัล รางวัลละ 20 บาท มูลค่ากว่า 800,000 บาท

-รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง 2 รางวัล รางวัลละ 10 บาท มูลค่ากว่า 400,000 บาท

-รางวัลที่ 3 ทองคำแท่ง 2 รางวัล รางวัลละ 5 บาท มูลค่ากว่า 200,000 บาท

-รางวัลที่ 4 ทองคำแท่ง 10 รางวัล รางวัลละ 3 บาท มูลค่ากว่า 600,000 บาท

-Talk show สุดมันส์

-ระเบิดศึกรถกระป๋อง Big Can Cups ประลองความเร็วรถบังคับวิทยุในสไตล์ Mini Drag Racing

-เพลิดเพลิน…กับกิจกรรมความสุขหลากรูปแบบ ย้อนรำลึกถึงเพลงดังในอดีตกับวงสุนทราภรณ์ และคอนเสิร์ตสุดมันของลูกทุ่งชื่อดัง “จ๊ะ อาร์สยาม” “หญิงลี ศรีจุมพล” และ “3 บาทห้าสิบ”

โปรดี มีของให้เลือกครบ ซื้อแล้วจบ ต้องที่ Big Motor Sale 2019 เท่านั้น เชิญร่วมสัมผัสและเลือกหารถใหม่จากค่ายรถชั้นนำ รถหรูนำเข้า และรถมือสองพรีเมี่ยม พร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มในมหกรรม ยานยนต์ เพื่อขายแห่งชาติหนึ่งเดียวของไตรมาสที่ 3 ได้ที่งาน “Big Motor Sale 2019 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม – วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม ศกนี้ รวม 10 วันแบบจัดเต็ม วันธรรมดา เวลา 12.00 – 21.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 11.00 – 21.30 น. หรือเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวและไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงานได้ที่ www.facebook.com/bigmotorsale