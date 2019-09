รู้จัก “วานูอาตู” เพิ่มอีกนิด เผยเมนูยอดฮิต “ค้างคาวตุ๋น”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าของบัญชีเฟซบุ๊ก “Pook Sukonta Berthebaud” ซึ่งเคยเดินทางไปประเทศวานูอาตู ได้โพสต์ข้อความระบุว่า อยู่ๆ ประเทศวานูอาตู ก็ปรากฎขึ้นใน “Transcript” ของ ธรรมนัส (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีมช. เกษตรฯ) ซึ่งคนไทยคงไม่มีโอกาสได้มาที่นี่เท่าไหร่ เพราะมันไกลมาก น่าจะห่างจากไทยนับหมื่นกิโลเมตร อย่าว่าแต่มาเลย แค่ชื่อก็คงไม่เคยได้ยิน แต่เราเคยไปครั้งนึง รวมถึงเคยส่งของไปช่วยตอนเขาพายุเข้าหนัก ภาพสามีด้านล่างก็ถ่ายที่โรงแรมในวานูอาตู เพราะมันตั้งอยู่ใกล้ๆ นิวแคลิโดเนีย ถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินก็แค่เจ็ดสิบนาทีถึง

วานูอูตู มีเมืองหลวงชื่อพอร์ทวิลล่า อาหารขึ้นชื่อคือค้างคาวอบ กับปูมะพร้าว สภาพโดยรวมของประเทศคือเต็มไปด้วยต้นไม้ ด้วยความที่เคยเป็นเมืองขึ้นและมีสงครามกลางเมือง ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมหาศาลแบบไทยเทียบไม่ติด ของในซุเปอร์กับตลาดราคาต่างกันฟ้าเหว ยังไม่เห็นมีเหตุผลใดๆ ที่คุณธรรมนัสจะมาเรียนที่นี่เลย 🙄🙄🙄 นี่ลองค้นดูรายชื่อมหาลัยประจำประเทศเขาที่ค้นเจอมีลิสท์ตังนี้

Matevulu College

Port Vila School of Nursing

Revans University

Tagabe Agricultural School

Harris University

Talua Ministry Training Centre

University of the South Pacific (Vanuatu campus)

Vanuatu Agriculture College

Vanuatu Institute of Teacher Education

Vanuatu Institute of Technology

Vanuatu Maritime College

ไม่เห็นเจอ ชื่อมหาวิทยาลัย Calamus International University พอค้นไปอีกนิดใน Statement ก็เจอคำโปรยที่ทำฝรั่งขำคิกในความปลอม

Calamus International University is not a UK university & therefore does not have UK accreditation or recognition by the UK government. CIU is not a US university and so cannot come within the official US regional accreditation system. CIU is not an EU university. CIU is an international private distance-learning university. There is no government-approved accreditation system for such universities

ซึ่งสรุปง่ายๆว่า มหาลัยคาลามัส ไม่ใช่มหาวิทยาลัยประจำ EU/UK/USA และไม่ได้รับการรับรองหรือเทียบหน่วยกิตจากรัฐบาลประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริการวมถึงสหภาพยุโรป CIU(มหาวิทยาลัยคาลามัส) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนสำหรับเรียนทางไกล โดยไม่มีรัฐบาลประเทศใดให้การยอมรับ 😂😂😂😂

อาหารขึ้นชื่อของวานูอูตูฝรั่งเรียก Flying Fox แต่ฝรั่งเศสเรียก civet de roussette ซึ่งคือค้างคาวตุ๋น

นอกจากนี้เจ้าของเฟซบุ๊ก ยังระบุด้วยว่า

มีคนสนใจกันเยอะมาก ดราม่าแห่งเกาะลึกลับ ที่อประเทศไปโผล่บนปริญญาบัตรของท่านรัฐมนตรีฉาว วันนี้เราเลยมาแตกหน่อเรื่องตำนานค้างคาวแห่งประเทศวานูอาตูกันดีกว่า

#ค้างคาววานูอาตูใหญ่ที่สุดในโลก

มีค้างคาวสายพันธุ์ประจำเกาะ ชื่อค้างคาวยักษ์แวมไพร์วานูอาตู(Oteropus Vampyrus) ถูกร่ำลือว่าเป็นหนึ่งในค้างคาวที่ใหญ่สุดในโลก ปีกมันใหญ่มหึมาขนาดกว่าสองเมตร ดูไกลๆแอบน่ากลัวทั้งจากชื่อและจากไซส์เบิ้มของมัน แต่ในความจริงมันเป็นมิตร และเป็นมังสวิรัติ กินแต่ผลไม้และน้ำหวานจากดอกไม้ ประเทศนี้ต้นไม้หลายชนิดอาจสูญพันธุ์ ถ้าไม่ได้เจ้าค้างคาวคอยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปทั่วป่า จัดเป็นสัตว์ชนิดนึงที่มีความสำคัญกับประเทศเอามากๆ

#ค้างคาวตุ๋นเมนูเปิบพิสดารประจำเกาะ หนึ่งในอาหารขึ้นชื่อของเกาะ ที่ชื่อว่า Civet de rousette หรือค้างคาวตุ๋น บางคนร่ำลือว่ารสคล้ายไก่ แต่หลายคนก็บอกว่าเนื้อค้างคาวมีรสหวาน เนื่องจากผลไม้ที่เป็นอาหารหลักของพวกมัน ที่สำคัญกระดูกเยอะ แอบกินยาก แถมหน้าตาอาหารค่อนข้างฮาร์ดคอร์ เพราะพี่ค้างคาวแสยะยิ้มให้คนกินอย่างโหด #ค้างคาวไม่สวยเหมียนหมามีหางเหมือนลิง ค้างคาวอีกชนิดนึงที่ดังมากจนถึงขั้นกลายเป็นสแตมป์ไปรษณีย์คือค้างคาวฟิจิบลอซซั่ม ที่นางมีชื่อเสียงก็เพราะหน้าตาแสนประหลาด กล่าวคือหน้าเหมือนหมา แถมมีหางเหมือนลิง บางคนเลยเรียกค้างคาวลิง เป็นสัตว์โลกล้านปีโดยแท้ เพราะบรรพบุรุษมันมีอายุกว่าสามสิบล้านปี ตัวก็เล็กแค่ 10 ซม แถมบินเก่งมาก เพราะมีหางทำหน้าที่คล้ายหางเสือคอยควบคุมทิศทางการบินได้อย่างดีเยี่ยม ผิดกับค้างคาวชนิดอื่นบนเกาะ ที่เน้นชนแล้วจอด อย่าลืมนะค้างคาวไม่ได้บินเก่งแบบนก เค้าถึงเรียกการจอดของค้างคาวว่า Crash and landing คือพุ่งชนกิ่งไม้แล้วเอาขาเกาะ 555 #ค้างคาวนักรักผู้มีจู๋ใหญ่สุดในสัตว์โลก ฟังไม่ผิดฮะ พี่ค้างคาวเทียบกับสัตว์ทั่วไป นางมีจู๋ยาวมากกกกกกก เทียบกับร่างกายคือ 1/4 ของลำตัว ถ้าเป็นมนุษย์ ก็เลยเข่าอะ แถมค้างคาวชอบเล้าโลมก่อนมีเซกส์ 69 เบิร์น ไซ้ซอกคอ หรือแม้กระทั่งเลียจู๋ตัวเอง พี่ค้างคาวทำหมด555 และสามารถซั่มได้หลายครั้งต่อวันตลอดปี ดิสนีย์ควรเอาไปทำการ์ตูน18+ ขอบคุณต้นเรื่องเวอร์ชั่นอังกฤษจาก Turtle Bay Beach House มา ณ ที่นี้ 🙂

ขอบคุณ FB : Pook Sukonta Berthebaud