ชมอื้อ! ‘ลิขิตรักข้ามดวงดาว’ ลงจอวันแรก แฮชแท็กติดอันดับ 1 ทวิตเตอร์

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ละครลิขิตรักข้ามดวงดาว ได้ลงจอวันนี้วันแรก ปรากฏว่ามีกระแสชื่นชมซีจีและชื่นชมการฉากที่ใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นเกาหลีซึ่งเป็นต้นฉบับ นอกจากนี้ยังมีเสียงชื่นชมนักแสดงโดยเฉพาะภีรนีย์ คงไทยหรือแมท จนส่งผลให้แฮชแท็ก “ลิขิตรักข้ามดวงดาว” ติดเทรนด์โลกอันดับ 1

สำหรับ “ละครลิขิตรักข้ามดวงดาว” เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวโรแมนติก-ดราม่าที่นำซีรีส์เกาหลี You Who Came from the Stars ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว มาสร้างเป็นละครซีรีส์เวอร์ชันภาษาไทย ถือเป็นซีรีส์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ช่อง 3 ซื้อลิขสิทธิ์มาทำละคร

นำแสดงโดย ณเดชน์ คูกิมิยะ, ภีรนีย์ คงไทย ผลิตโดยบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น