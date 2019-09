ธปท.ออกประกาศธรรมาภิบาลฉบับใหม่คุม 7 แบงก์รัฐ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ป ระกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส. 12/2562เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยระบุว่าเหตุผลในการออกประกาศธรรมาภิบาลในองค์กรเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และน่าเชื่อถือ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงในระยะยาว และการเพิ่มมูลค่าในกิจการ ตลอดจนการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ องค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในสถาบันการเงิน คือ กรรมการและผู้บริหารที่มีความรอบคอบในการบริหารงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการดูแลและบริหารกิจการปัจจุบันสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ต้องเผชิญกับภาวะแวดล้อมทางการเงินที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนมากขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น ตลอดจนความคาดหวังที่สูงขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance)

ทั้งในส่วนของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กลไกสนับสนุนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเท่าทันความเสี่ยง และการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่มีการคำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส จะทำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถบริหารความเสี่ยงและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม สร้างคุณค่าให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างเหมาะสมในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนการดำ เนินการตามพันธกิจเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยอ้างอิงอำนาจตามกฎหมายให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม และปรับปรุงเรื่องการยกระดับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การมีกลไกสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผลเป็นอิสระ และสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งกำหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ความเป็นธรรม และความโปร่งใส โดยกำหนดกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ได้รับอนุมัติ (Risk Appetite and Risk Limit) มีกลไกการถ่วงดุลและดูแลให้มีการควบคุม กำกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) ที่มีประสิทธิผล และดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนให้กลไกตลาดมีส่วนช่วยในการกำกับดูแลมากขึ้น

โดยธนาคารเฉพาะกิจที่จะต้องใช้บังคับประกาศดังกล่าวประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

