คลิกเลย เคล็ดลับลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 2

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าลงทะเบียนผ่านพ้นมาแล้ว 1วันกับโครงการชิมช้อปใช้เฟส2 ที่เปิดลงทะเบียนรอบเช้า เวลา06.00น.จำนวน 5 แสนคน และรอบเย็นเวลา 18.00น.จำนวน 5 แสนคน ผลปรากฎว่ามีผู้ลงทะเบียนครบทั้ง2 รอบภายในเวลา 1ชั่วโมงกว่า และล่าสุดการเปิดลงทะเบียนวันที่สอง ในรอบเช้ามีประชาชนมาลงทะเบียนครบ 5แสนคนเช่นเดียวกัน ยังเหลือลุ้นในรอบเย็นเวลา 18.00น. หลายคนอาจที่พลาดหวังในการลงทะเบียนนั้นในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เคล็ดลับเทคนิคการลงทะเบียน โดยได้มีการตั้งกระทู้ในเว็บไซต์พันทิปเพื่อบอกเคล็ดลับ เช่น

1.สร้างข้อมูลที่ต้องใช้กรอก เตรียมไว้ เป็น notepad.txt เพราะต้องกรอกหลายรอบแน่นอน จะได้ Copy/paste ลดโอกาสผิดพลาด หมายเลขบัตร 13 หลัก ,ชื่อ (ระวังพิมพ์วรรณยุกต์ สระ ผิดอันดับ จะกลายเป็นชื่อไม่ตรง) นามสกุล วันเดือนปีเกิด รหัสหลังบัตรใบล่าสุด (บางท่านเคยบัตรหาย ทำใหม่ แต่มาเจอบัตรเดิม ต้องยึดตามบัตรล่าสุด) เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สังเกตตัวแดงดอกจันเตือน “ไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือซ้ำ ในการลงทะเบียน” ขึ้นมาตั้งแต่แรก ไม่ใช่การฟ้องว่า ข้อมูลผิด อย่าตกใจ) เลือกจังหวัดที่ท่องเที่ยว อีเมล์ (ระบบจะให้กรอกซ้ำสองครั้งเพื่อป้องกันการให้ข้อมูลผิด ฉะนั้นห้ามผิดซ้ำ จะกลายเป็นถูก แล้วจะยุ่งตาย)

2.เข้าเว็ป https://regist.ชิมช้อปใช้.com/Register/#/ คลิกถูก ตกลง, กดยืนยัน 3.กรอกข้อมูล ตามข้อ 1.1-1.8 ด้วย copy/paste 4. รหัส Captcha พิมพ์ตามภาพ บางครั้งกว่าจะมาถึงบรรทัดนี้ ก็หมดเวลา ต้องกด โหลดภาพใหม่ เพื่อขึ้นรหัสภาพใหม่ พิมพ์ตามให้ทันเวลา, กดปุ่มเหลือง ลงทะเบียน

5.ระบบขึ้นข้อมูลให้เช็คข้อมูลให้เรียบร้อย อ่านทวน แล้ว กดปุ่มน้ำเงิน ยืนยัน 6. ปัญหาด่านสุดท้ายมาแล้ว รอรับ SMS จากมือถือที่ลงทะเบียน เพื่อกรอกรหัส OTP ในสามนาที ตามจอเล็กที่แสดงซ้อนขึ้นมา แต่ SMS มาก็เกินเวลา สามนาที เพราะระบบสร้าง OTP ทำงานไม่ทัน, พิมพ์รหัส OTP ตามที่รับ SMS แล้วกดปุ่มน้ำเงิน ยืนยัน , ถ้า ระบบนิ่ง หรือ หมดเวลา ให้กดที่บรรทัด ส่งรหัสยืนยันใหม่อีกครั้ง ,การกรอก OTP จะยากที่สุดของการลงทะเบียน ทำหลายรอบ ถ้าไม่สำเร็จ ให้กด (X) ที่มุมบนขวา แล้วกดปุ่ม แก้ไขข้อมูล เพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่ หากเรียบร้อยจริง จะมีข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว” และ7. ตรวจสอบที่อีเมล์ inbox จะมาทันที “แจ้งผลการลงทะเบียนชิมช้อปใช้”

ส่วนกรณีที่กดเข้าไปในเว็บไซต์ชิมช้อปใช้.com แล้วระบบแจ้งว่า”ขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อลงทะเบียน กรุณากดปุ่มลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง You are currently waiting for the registration queue. Please try again later”

หลายคนประสบปัญหากดกี่รอบก็ยังไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นั้น มีหลายคนให้คำแนะนำว่า หากลงทะเบียนผ่านมือถือแล้วไม่ได้ ควรไปลงทะเบียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป โดยให้กดปุ่มลงทะเบียนหลายๆรอบ เมื่อถึงจังหวะจะสามารถเข้าสู่หน้าลงทะเบียนได้ บางคนอาจใช้เวลาไม่นาน แต่บางคนอาจใช้เวลานาน