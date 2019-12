ซีพีเอ็น จับมือพันธมิตรจัดเคาต์ดาวน์2020 ทุ่ม200ล้านจัดพร้อมกัน11สาขาทั่วไทย

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เผยว่า ซีพีเอ็นเตรียมจัดเคาต์ดาวน์ทั่วประเทศ โดยปีนี้ชูกลยุทธ์ ‘Go Global – Love Local’ โดยสำหรับไทย เราต้องการเป็น Center of Life ของทุกจังหวัดในทุกช่วงเทศกาล ส่วนในระดับ Global Scale มีเซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นหัวหอกบุกในระดับอินเตอร์ เป็นจุดแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ระดับโลก โดยปีนี้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย่านราชประสงค์ ย้ำความเป็น World of Best Entertainment Countdown จุดเคาต์ดาวน์ดีที่สุด มันส์ที่สุด และแฮปปี้ที่สุดและหนึ่งในสถานที่เคาต์ดาวน์ติดอันดับโลกจาก CNN และปีนี้ร่วมกับ 4noloque นักจัดคอนเสิร์ตมือโปรที่เคยจัดการแสดงให้กับวงเคป็อปชื่อดังมาแล้วมากมาย พร้อมไฮไลท์เวที ไฮดรอลิคใจกลางกรุงเทพฯ ที่เคลื่อนที่ได้ สูงกว่า ตึก 4 ชั้น ยาวถึง 220 เมตร ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมจอ The PanOramix @CentralwOrld จอดิจิทัลอินเตอร์แอคทีฟใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท

สำหรับศิลปิน ได้แก่ ปาล์มมี่, The Toy, เป็ก ผลิตโชค, โจอี้ บอย, ไทยเทเนี่ยม, TWOPEE SOUTHSIDE, Slot Machine, Getsunova พร้อมคอนเสิร์ต TRINITY ที่มี เจมส์-ธีรดนย์, เติร์ด-ลภัส, ปอร์เช่-ศิวกร และ แจ๊คกี้-จักริน และ วินาทิไฮไลท์กับโชว์พลุสุดอลังการกว่า 4,000 นัดต่อนานกว่า 5 นาที สำหรับการสร้าง “4 Memorable Countdown Experiences’ หรือ 4 ประสบการณ์น่าจดจำในคืนวันเคาต์ดาวน์ ได้แก่ World-Best & Original (ดีที่สุด) เป็นการร่วมประสบการณ์นับถอยหลังข้ามปี ในสถานที่ที่โด่งดังระดับโลก มีความเป็นของแท้แบบออริจินัล ที่ใครๆก็ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต ตัวอย่างเช่น ที่กรุงเทพฯ ต้องมาเคาท์ดาวน์ที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น

โดยทุกปีจะมีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว เรายังเตรียมปักหมุดให้เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นแลนด์มาร์กเคาท์ดาวน์ระดับโลกหรือ World Best International Countdown ที่ดีที่สุดในภูเก็ตเป็นแลนด์มาร์กลำดับถัดไป Entertainment (มันส์ที่สุด) ฟรีคอนเสิร์ต ศิลปินดังมากมาย เพลงสนุก เอฟเฟคตื่นตา พลุสวย มางานเดียวได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบหลายคนในงานเดียว ที่สำคัญคือ ไม่มีค่าใช้จ่าย Easy Access Location with Good Safety (แฮปปี้ที่สุด) สบายใจด้วยโลเคชั่นเข้าถึงง่ายและมีความปลอดภัย เดินทางไปกลับได้สะดวก มีที่จอดรถ ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี Exclusive Experience (พิเศษที่สุด) สร้างความรู้สึก เอ็กซ์คลูซีฟ ด้วยการได้รู้สึกเป็นคนพิเศษ150 คน ท่านละ 2 ที่นั่ง) ที่ได้นั่งใน โซน Fan Zone ที่นั่งพิเศษแบบวีไอพี เมื่อใช้จ่ายในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาท ระหว่าง วันที่18-31 ธ.ค. รับสิทธิ์ฟรี ทันที 2 ใบ เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นอกเหนือจากที่เซ็นทรัลเวิลด์ ยังจัดงาน Thailand Countdown 2020 ปักหมุดสร้าง 11 เคาต์ดาวน์ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (โคราช) เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช

นางศิวลี บูรณสงคราม Head of AIS Brand Management บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เผยว่า “เอไอเอส ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดงาน AIS Bangkok Countdown 2020 @ Central World พร้อมไลฟ์สดชมฟรีที่ AIS PLAY ทุกช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ https://aisplay.ais.co.th และกล่อง AIS PLAYBOX ตลอดทั้งงาน เริ่ม 18.10 น. เป็นต้นไป