กกพ.อัดงบ463ล้านบาทผ่านภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

กกพ.อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าปี 62 จำนวน 18 โครงการ 463 ล้านบาท ผ่านภาคีเครือข่ายพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมเพิ่มพลังงานชีวมวล ชีวภาพในโครงการปี 63 รับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายใน”สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สนับสนุนการไห้บริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่น 2. พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า 3. ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งที่สำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ คามตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

โดยในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาได้กำหนดกรอบวงเงินสำหรับการจัดสรร จำนวน 685 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ตามแนวทาง Sustainable DevelopmentGoal#7(SDG#7)ขององค์การสหประชาชาติ (UN)โดยกำหนดประเด็นการสื่อสารเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งแบ่งรูปแบบการจัดสรร ได้แก่ 1. การเปิดรับข้อเสนอโครงการแบบทั่วไป หรือ Open Grant กรอบวงเงิน 200 ล้านบาท 2.การเปิดรับข้อเสนอโครงการเชิงยุทธศาสตร์ หรือ Strategic Grant กรอบวงเงิน 485 ล้านบาท

ทั้งนี้ กกพ. ได้อนุมัติการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ได้รับการอนุมัติรวม 18 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 463 ล้านบาท ซึ่งผู้ได้รับการจัดสรร ได้ลงนามในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง และได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย120วันของการดำเนินงาน ภายใต้โครงการต่างๆเบื้องต้นได้มีการสร้างการรับรู้ด้านพลังงานสะอาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้อนุมัติงบประมาณอีกประมาณ 600 ล้านบาท โดยจะมีการเพิ่มพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพเข้าไปในโครงการเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงพลังงานในเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนด้วย

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า ผลสำเร็จโครงการพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ภายใต้การออกแบบ และกำหนดกลยุทธ์ SOFT POWER ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย มีความสร้างสรรค์ บนเครื่องมือ ช่องทางการสื่อสาร และระยะเวลาที่เหมาะสม ได้สร้างความตื่นตัว กระแสการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่า และความสำคัญของพลังงานทดแทนที่เกิดจากแหล่งพลังงานสะอาดตามเป้าหมายตลอดระยะเวลา 120 วันที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จากโครงการไฟจากฟ้า บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด จากโครงการคนบันดาลไฟ บริษัทเทลสกอร์ จำกัด จากโครงการ POWER OF ME, POWER OF WE สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จากโครงการจรัสแสงสร้างสรรค์