“We Watch” โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบอยู่ในคูหาขณะที่ประชาชนให้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บเพจ We Watch ได้โพสต์ข่าวด่วนบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก We Watch ระบุว่ อาสาสมัคร We Watch ได้รายงานความผิดปกติ โดยพบเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยดูอยู่ในคูหาเลือกตั้ง ขณะที่ประชาชนกำลังลงคะแนนเสียงในคูหา ที่คูหาเลือกตั้งหน่วย 4 หมู่ 4 ศาลาบ้านกุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในการเลือกตั้งซ่อม ขอนแก่น พร้อมได้เผยแพร่ภาพผ่านเพจเฟซบุ๊ก We Watch ด้วย

ทั้งนี้ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจต่อการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และเชื่อว่าหลังจบการเลือกตั้ง ผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการคงไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่มีอยู่ 1 รายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เป็นภาพตัดต่อ เจ้าหน้าที่ถูกใส่ร้าย