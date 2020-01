ถือเป็นข่าวดีรับต้นปี เมื่อนักแสดงสาว ซาร่า มาลากุล ได้โพสต์คลิปต้อนรับปีใหม่ ด้วยการโชว์ว่าตนเองกำลังตั้งท้อง โดยมีแฟนหนุ่มนักธุรกิจ Patrick Grove อยู่เคียงข้างและร่วมยินดี พร้อมกับแคปชั่นว่า “So much to look forward to #2020” กับอีโมจิรูปแหวนและรูปผู้หญิงตั้งท้อง

ขอบคุณ saramalakul