เมแกน “งานเข้า”แล้ว.. รายการเรียลลิตี้ “Real Housewives of Beverly Hills” โพสต์ชวนร่วมงาน !!!

เว็บยาฮู รายงานว่า ผ่านไปเพียงไม่กี่วัน ที่เจ้าชายแฮร์รีแห่งอังกฤษ และ ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล อดีตนักแสดงหม้ายสาวชาวอเมริกัน พระชายา ออกแถลงการณ์ขอลดบทบาทการเป็นสมาชิกราชวงศ์ระดับสูง และตั้งใจจะใช้ชีวิตไปมาระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเหนือ และขอมีอิสรภาพทางการเงิน โดยจะหารายได้ด้วยพระองค์เอง ปรากฎว่า ล่าสุด นายแอนดี โคเฮน เอ็กเซ็กคิวทีฟ โปรดิวเซอร์ หรือผู้อำนวยการผลิตรายการเรียลลิตี้ โชว์ “Real Housewives Of Beverly Hills ” ซึ่งมีกำหนดแพร่ภาพซีซั่นที่ 10 เดือนมีนาคมนี้ ได้โพสต์โซเชียล ชวนดัชเชสแห่งซัสเซกซ์มาร่วมงานกันในเรียลลิตี้นี้ ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อปี 2559 ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ซึ่งตอนนั้นเป็นเพียงหญิงคนรักของเจ้าชายแฮร์รี เคยให้สัมภาษณ์ทีวี UKTV ถึงรายการเรียลลิตี้ Real Housewives Of Beverly Hills ว่าเป็น Her favorite guilty pleasure หรือเป็นรายการที่เธอชื่นชอบ ดูแล้วมีความสุขถึงแม้จะรู้สึกผิด

ทั้งนี้แอนดี โคเฮน โพสต์ว่า ” Open Invite For The Duchess to join # RHOBH !!! ” หรือ “ขอเชิญดัชเชสให้มาร่วมงานกันใน RHOBH เมื่อไรก็ได้ ”

อนึ่งก่อนเสกสมรสกับเจ้าชายแฮร์รี เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล เคยเป็นนักแสดง และมีผลงานสร้างชื่อในซีรีส์เรื่องสูทส์ (Suits )

สำหรับ “Real Housewives Of Beverly Hills ” ซีซัน 10 จะเป็นการกลับมาของทีมแสดง อาทิ เดนิส ริชาร์ดส์ ,ลิซา รินนา, ไคล์ ริชาร์ด,เท็ดดี เมลเลนแคมป์, โดริท เคมส์ลีย์ และ เอริกา เจย์น