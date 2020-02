“1917 “กวาด 7 รางวัลบาฟต้า … โจอาควิน -เรเน่ คว้านำชายหญิงยอดเยี่ยม

1917 ภาพยนตร์ของ 2 ทหารอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 กวาด 7 รางวัลบาฟต้า ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยม แก่ แซม เมนเดส และ รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม ,ออกแบบฉาก, บันทึกเสียง ,เทคนิคพิเศษด้านภาพ ขณะที่ โจอาควิน ฟีนิกซ์ คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก โจ๊กเกอร์ , เรเน่ เซลเวเกอร์ พิชิตรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก จูดี้

ทั้งนี้ ผลรางวัลบาฟต้า ครั้งที่ 73 ของสถาบันศิลปะภาพยนตร์แห่งอังกฤษ จัดขึ้นที่โรงละครรอยัล อัลเบิร์ต ฮอล กรุงลอนดอน อังกฤษ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ตามเวลาในไทย โดย เจ้าชายวิลเลียม หรือ ดยุคแห่งเคมบริดจ์ เสด็จร่วมงานพร้อม ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือ เคท มิดเดิลตัน พระชายา

สำหรับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ตกเป็นของ แบรด พิตต์ จาก Once Upon A Time… in Hollywood

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ลอรา เดิร์น จาก Marriage Story

รางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม ได้แก่ Jojo Rabbit

รางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ได้แก่ ปรสิต

รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมได้แก่ ปรสิต

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม ได้แก่ Joker

รางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ได้แก่ Klaus

รางวัลคัดเลือกตัวนักแสดงยอดเยี่ยม ได้แก่ Joker

รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม Le Mans ’66

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม ได้แก่ Little Women

รางวัลแต่งหน้า ทำผมยอดเยี่ยม ได้แก่ Bombshell