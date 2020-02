‘เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์’ ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เสนอขายหุ้น IPO เสริมแกร่งธุรกิจผลิต-ส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรส

‘บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์’ หรือ NRF ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรส ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชูจุดแข็งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องปรุงรสชั้นนำของอาเซียน ก่อนต่อยอดสู่การผลิตอาหารโปรตีนจากพืชและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต พร้อมแต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตอาหารมามากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันเป็นผู้ผลิต จัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร อาหารสำเร็จรูป เครื่องปรุงสำหรับประกอบอาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อาหารโปรตีนทางเลือก และเครื่องดื่มสำเร็จรูปชนิดผงและน้ำ ซึ่งมีเป้าหมายสร้างการเติบโตผ่านการนำเสนอนวัตกรรมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูงและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำการผลิตอาหารแบบครบวงจรระดับโลก โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการ Sustainable Supply Chain ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ ผลิต จัดเก็บ ขนส่งและจัดจำหน่าย ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และสนับสนุนอาชีพให้กับเกษตรกรท้องถิ่นโดยเข้าไปพัฒนาให้มีการทำฟาร์มที่ทันสมัยและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก สามารถส่งออกสินค้าผ่านพันธมิตรทางธุรกิจไปยังกว่า 25 ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ และในทวีปยุโรปที่เข้มงวดกับคุณภาพสินค้า และจัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างค้าปลีกและค้าส่งชั้นนำระดับโลก

“เราตั้งเป้าหมายการเป็น The Purpose-Led Company หรือบริษัทที่ขับเคลื่อนองค์กรและแบรนด์ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อทำให้บริษัทเป็นตัวเลือกรายแรกๆ ในการผลิตสินค้าให้กับบริษัทอาหาร (สำเร็จรูป) ชั้นนำระดับโลก และมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมทั้งการใช้จุดเด่นในการเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงโลกในทางที่ดีขึ้น (Better for me and better for the planet) เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในยุค Millennial (Gen Me) สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยวางกลยุทธ์มุ่งเน้นเจาะตลาดอาหารกลุ่ม Specialty Food หรืออาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกและมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง เช่น อาหารไทยและอาหารท้องถิ่นในเอเชีย (Ethnic Oriental Food) อาหารโปรตีนจากพืช และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน (Functional Food)” นายแดน กล่าวและว่า บริษัทจึงมีเป้าหมายขยายธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-Based Food) โดยทำสัญญาร่วมลงทุนกับ THE BRECKS COMPANY LIMITED หรือ “เบรคส์” หนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในทวีปยุโรป ทำให้ NRF ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้รับจ้างผลิตอาหารรายใหญ่ระดับโลก และยังเข้าลงทุนและร่วมมือกับบริษัทอีกหลายแห่งด้วย

นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ปัจจุบัน NRF มีทุนจดทะเบียน 1,355,780,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,355,780,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 1,065,780,300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 1,065,780,300 หุ้น โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 340,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.08 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนโครงการในอนาคต ชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่