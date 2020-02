อยาก “อวดแหวนหมั้น ” แต่นิ้ว กับ เล็บ ทำให้ “โลกจำ” ยิ่งกว่า!!!

พูดถึง “แหวนหมั้น” ใครก็ย่อมรู้ดีว่า ไม่ใช่ แหวนธรรมดา

อย่างน้อยก็เป็น สิ่งที่ทำให้สาวๆ “มั่นใจ”ได้ว่า ได้ลงจากคาน แน่ๆ

555

ล้อเล่นน้า!!!

แต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ เป็น “เรื่องจริง”แล้วนะ

เรื่องของว่าที่เจ้าสาวบางราย ที่เวลาสวมแหวนหมั้นโพสต์อวดโลกโซเชี่ยลแล้ว

กลายเป็นว่าทั้งเล็บ และ นิ้ว กลับ “เด่นสะดุดตา”กลายเป็น ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์

ยิ่งกว่า แหวน ซะงั้น!!!

เหอๆๆ

จากข่าวเล่าว่า ล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า ‘You Said Yes But Your Finger Said No’

หรือ ” คุณเซย์เยส แต่นิ้วของคุณ เซย์ โน “ ลงรูป มือของว่าที่เจ้าสาวนางหนึ่ง

อวดแหวนหมั้น มีเพชรเม็ดเล็กประดับ 9 เม็ด

โดยที่ นิ้วนางของนางถูก “แหวนรัด” จนเห็นได้ชัดแล้ว

เล็บที่นิ้วก้อยของว่าที่เจ้าสาวยัง “ดำ” จนเห็นได้ชัดอีกด้วย

ทำให้มีคนมากมายเข้าไปคอมเมนท์ว่า!!!

อย่างเช่น คอมเมนท์หนึ่งที่ว่า “โอ้พระเจ้า ทำความสะอาดเล็บบ้างนะ”

“เชื้อโรคทั้งนั้น ฉันแทบจะปิดปาก ”

หรืออีกคอมเมนท์ที่ว่า “ ทำไมบางคนถึงไม่รู้สึกอายกับเล็บที่สกปรกของพวกเขาเลยนะ “

โพสต์ไปแล้ว ก็ต้อง “ตัดใจ”แล้วอย่าลืม “ตัดเล็บ”ด้วยนะ

เหอๆๆ