‘ฮาร์ท-สุทธิพงศ์’โพสต์อยากเห็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดี’จ่าคลั่ง’ ตั้งคำถามแสดงความรับผิดชอบ-ละอายใจแทนผู้นำ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ฮาร์ท-สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล นักร้องดูโอ้ในตำนาน เบิร์ดกะฮาร์ท โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Suthipongse Heart Thatphithakkul แสดงความเห็นกรณีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกราดยิง มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ที่เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา ว่า

ส่วนตัว ผมอยากให้มีการจำลองเหตุการณ์ ปล้นอาวุธสงครามจากคลังสรรพาวุธโคราช เหมือนทุกครั้งที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้ในคดีอื่นๆ แล้วมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ผมอยากเห็นขั้นตอนการลงมือ วิธีการขนย้ายกระสุน ระยะเวลาการขนอาวุธใส่รถฮัมวีด้วยคนเพียงคนเดียว (มันคงใช้เวลานานน่าดู) ระยะทางที่รถวิ่งจากคลังอาวุธ ไปจนถึงประตูทางออก ทหารคนอื่นๆในค่ายมีปฏิกิริยาอย่างไร ไปจนจบเหตุการณ์ที่ห้าง terminal 21

ทุกคนจะได้ทราบถึงความ…@#%&…ของระบบระบอบที่ ประยุทธ์ พูดด้วยความภูมิใจ บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัย ร.๕ ผมเคยขับรถไปซื้อต้นไม้ซื้อขี้วัวที่ ราบ ๑๑ บางเขน เคยไปเยี่ยมน้องเอ็ม ยืนชนม์ ที่กรมดุริยางค์ฯ ถ.วิภาวดี ดินแดง เคยไปว่ายน้ำที่สระ รร.ช่างฝีมือทหาร ข้างบ้าน ทุกคนจะรู้เลยว่า เวลาเข้าไปในเขตทหาร มันคือเขตทหาร กฎระเบียบเยอะมาก ขับรถเข้าไปต้องจอดรถ เดินลงจากรถมาแลกบัตร ขี่จักรยานเข้าประตูยังต้องลงเดินพร้อมจูงรถเลย

แล้วมันเกิดอะไรขึ้น? ผัวเมียพ่อแม่ลูกต้องมาตายเป็นสิบ ตายยกบ้าน แม่กอดลูกในอ้อมอกและตายด้วยกันทั้งคู่ก็มี บาดเจ็บทั้งจิตใจและร่างกาย ยังมีที่ต้องพิกลพิการตลอดชาติอีกด้วย ประเทศไทยฝึกทหารของเราอย่างไร ลูกน้องถึงได้ใจดำอำมหิตอย่างนี้ ส่วนเจ้านายสูงสุดก็แค่แสดงความรับผิดชอบด้วยการร้องไห้ และถีบหัวลูกน้องส่ง ปัดความรับผิดชอบโดยโบ้ยว่าไม่ใช่คนของตัว นี่หรือทหาร? คนที่บอกว่าพวกเขามีบุญคุณ เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อปกป้องพวกเราและมาตุภูมิ นี่เหตุเกิดในบ้านของตัวเอง โดยคนของตัวเองแท้ๆ และกะจะให้มันเงียบๆไปเหมือน ยืมทรัพย์ ยืมเครื่องประดับเพื่อน หรือคืนเงินทอน คืนผืนป่า งั้นหรือ?

ทหารทั้งหมดคนอื่นๆที่เหลือในกองทัพ ตั้งแต่นายพลยันพลทหาร ทั้งบก เรือ อากาศ ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยหรือ ทุกท่านก็มีพ่อ มีแม่ มีสามี ภรรยา มีลูก มีคนที่ท่านรักเหมือนๆผมและคนที่อยู่ในเหตุการณ์ ท่านรับฟังข่าวนี้ รับชมการรับมือกับเหตุการณ์ การกล่าวสรุปที่โคราชของประยุทธ์ การแถลงข่าวพร้อมน้ำตาของอภิรัชต์ แล้วคิดอย่างไร ท่านเห็นด้วย หรือท่านคิดว่า as a nation, we are still ok งั้นหรือ ผมอยากรู้จริงๆ

พ่อและแม่ผมก็เป็นทหาร ผมดีใจที่พ่อผม ท่านได้ตายจากไปก่อน โดยที่ไม่ต้องมารับรู้อะไรแบบนี้ ผมละอายใจแทนผู้นำ และบุคคลที่รับผิดชอบด้านความสงบและความมั่นคงของประเทศนี้จริงๆ …สุดท้าย ผมดีใจที่เลือกอาชีพนักร้อง และหันหลังให้กับอาชีพราชการ

