ส.ผู้ค้าปลีกไทย เดินหน้างดแจกถุงหิ้ว เป้าขยายรณรงค์ถึงตลาดสดตลาดนัด

นายพัฒนา สุธีระกุลชัย ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯยังสานต่อการรณรงค์ โครงการ EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS งดให้ งดรับ ถุงพลาสติกหูหิ้ว ต่อไป ซึ่งจากการรณรงค์และเลิกให้ถุงพลาสติกให้ลูกค้าอย่างถาวร โดยสร้างทัศนคติต่อผู้บริโภคในการเตรียมถุงผ้าและถุงพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหลายครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งมีเครือข่ายสมาชิกสมาคมฯ 90 แห่ง และมีช่องทางจำหน่ายกว่า 24,500 ช่องทาง นั้น พบว่า สามารถรณรงค์ให้ประชาชนงดรับ ถุงพลาสติกหูหิ้ว 3,750 ล้านใบภายในเวลา 1 เดือน ซึ่งเกินที่คาดการณ์ไว้

นายพัฒนา กล่าวว่า จากการประเมินผล 1 ม.ค. –12 ก.พ. 2563 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าเครือข่ายสมาชิกงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วตามนโยบายภาครัฐถึงร้อยละ 97 อีกร้อยละ 3 เป็นการให้หรือจำหน่ายถุงชนิดอื่นๆ อาทิเช่น ถุงสปันบอนด์ ถุงผ้า ถุงพลาสติกรูปทรงอื่นที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หรือ ถุงกระดาษ เป็นต้น นอกจากนี้การสำรวจผลกระทบต่อมาตรการโครงการ EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS พบว่า ร้อยละ 61 ให้ความร่วมมือ ร้อยละ 36 เฉยๆ และไม่ให้ความร่วมมือเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น

นายพัฒนา กล่าวว่า ตลอดเวลาเกือบสองเดือนที่ผ่านมา ในภาคปฏิบัติหน้างานผู้บริโภคส่วนใหญ่ในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆ มีการตระหนักรู้และเข้าใจเหตุและผลในการรณรงค์ “EVERYDAY SAY NO TO PLASTICS BAGS และให้ความร่วมมือกันด้วยดี ประชาชนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก ก็ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการไม่รับถุงพลาสติก ด้วยการนำถุงผ้าหรือถุงพลาสติกอื่น รวมทั้งการสร้างสรรค์ถุงแบบต่างๆ จากวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล นำติดตัวมาจับจ่ายอย่างเป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วกับเครือข่ายสมาชิกสมาคมจะมีเพียง 28% ของปริมาณถุงพลาสติกหูหิ้วที่ใช้ภายในประเทศ จึงได้ขยายผลไปสู่การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วที่เหลืออีก 72% กับร้านขายของชำ ตลาดนัด และตลาดสด ต่อไป

” เครือข่ายสมาชิกสมาคมทั้ง 90 แห่งยืนยันต้องเดินหน้าดำเนินการโครงการลดใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ให้ใช้ได้ลดลง ปลูกฝังการเตรียมถุงผ้า หรือพลาสติกอื่นๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหลายๆ ครั้งได้เมื่อมีการจับจ่ายช้อปปิ้ง และที่ผ่านมาความร่วมมือของประชาชนที่งดรับถุงพลาสติกหูหิ้ว เป็นการพิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าประเทศไทยเดินมาถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางจะก้าวเข้าสู่การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ” นายพัฒนา กล่าว