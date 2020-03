พรุ่งนี้น้ำมันลง40-60สต.

รายงานข่าวแจ้งว่า PTT Station ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 18 มี.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.56, GSH95 = 21.15, E20 = 18.14, GSH91 = 20.88, E85 = 16.09, ดีเซล = 22.19, HSD-B10 = 19.19, HSD-B20 = 18.69, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ด้าน บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด -60 สต. ยกเว้น E85 -40 สต. โดย GSH95S =21.15/ GSH91S =20.88/ GSH E20S =18.14/ GSH E85S =16.09/ Hi Diesel B20S =18.69 / Hi Diesel S B10 =19.19/ Hi Diesel S =22.19/ Hi Premium Diesel S =26.06 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

