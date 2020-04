ชมโซเชียลแชร์คนไทยเล่นเพลง ‘สามัคคีชุมนุม’ แบบ Social Distancing Orchestra

สามัคคีชุมนุม – เมื่อวันที่ 9 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจชื่อ “Thailand Philharmonic Orchestra” ได้โพสต์คลิป พร้อมข้อความว่า

Play it Side by Side with the Thailand Phil

บทเพลง “สามัคคีชุมนุม” ในแนวคิดรูปแบบ Social Distancing Orchestra หรือเล่นจากที่บ้าน (Play at Home) เป็นโครงการเฉพาะกิจของวง Thailand Philharmonic Orchestra ร่วมกับผู้สมัครในโครงการ Side by Side with the Thailand Phil เพื่อร่วมส่งต่อพลังบวก และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ติดเชื้อ และทุกๆ คนที่กำลังทำงานอย่างหนักในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับวิกฤต COVID-19

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเข้า “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19” เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จำเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย์ และสนับสนุนทุกพันธกิจการต้านภัย COVID-19 ช่องทางการรับบริจาค ชื่อบัญชี “กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19”

ธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลายา บัญชีเลขที่ 067-8-29749-6

