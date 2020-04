แห่ขอความช่วยเหลือนับพัน ‘ปู ไปรยา’ รู้สึกผิด ทำไมคนลำบากขนาด

ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ประชาชนเดือดร้อนจำนวนมาก แม้รัฐบาลจะมีมาตรการการช่วยเหลือแจกเงินเยียวยา 5,000 บาท แต่ยังมีผู้ตกหล่นจำนวนมาก ผู้เดือดร้อนเบนเข็มไปขอความช่วยเหลือจากดารา ผ่านทางช่องทางออนไลน์แทน หนึ่งในดาราเหล่านั้นคือนางเอกหน้าคม ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรี UNHCR ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ล่าสุดสาว ปู ลงรูปในไอจี พร้อมข้อความว่า “Feeling pretty pleased with myself because I cooked dinner at 4 and now I’m finishing another audio book. Audible has become my best friend during this period. Any suggestions on good books I should listen to or read? ❤️ คิดถึงทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนเข็มแข็งและปลอดภัยค่ะ”



ภายหลังที่นางเอกสาวลงรูปและข้อความดังกล่าวไป มีผู้ใช้ไอจีรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า “ขอความเมตตาด้วยค่ะ พิษโควิดทำให้ลำบากมากตกงาน ขอยืมเงินมาชื้อข้าวกับนมให้ลูกกิน แล้วจะขอผ่อนให้ จะไม่ขอฟรีๆ เพราะมันเป็นน้ำพักน้ำแรงของคุณ ยินดีให้คุณตรวจสอบค่ะ รอรัฐบาลไม่ได้แล้ว เมื่อคืนไม่ได้นอนเลยเครียดว่าวันนี้จะเอาอะไรให้ลูกกิน ไม่ได้ดราม่าเพราะตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมด…”

ปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาทักท้วงว่า ให้ตรวจสอบและเช็กประวัติให้ดี อาจจะเป็นมิจฉาชีพ รวมถึงเตือนนางเอกสาวว่าอย่าช่วยเหลือง่ายไป

โดย นางเอกสาว ได้ตอบกลับไปว่า “โอเคค่ะ ไม่ให้ค่ะ 😔 ที่ไม่กล้าลงรูปมาเดือนหนึ่งนอกจากรูปจากหรือระดมทุน เพราะใน DM มีแบบนี้เป็น 1,000 คน จนรู้สึกผิดมาก ว่าทำไมคนลำบากขนาดนี้ แต่ก็หาทางแก้ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้จริงๆ”

นอกจากนี้ยังมีอีกรายที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องค่านมลูก ว่า “พี่ปูค่า ตอนนี้หนูและลูกๆ ลำบากมากค่าลูกหนู 3 คน คนเล็ก 4 เดือน ตอนนี้ต้องทานนมข้นหวานมะลิ เพราะลำบากมากจิง อยากให้พี่ปูช่วยค่านมลูก500ค่า🙏”

ซึ่ง ปู ได้ตอบกลับว่า “พี่ส่งนมให้ได้นะคะและอาหารค่ะ แต่เงินพี่ให้คนต่อคนไม่ไหวแล้ว พี่ช่วยแบบให้เงินเหมือนเดิมไม่ไหว เพราะต้องช่วยคนให้เท่ากันค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมา พี่ช่วยวิธีให้เงิน แต่พอช่วยไม่ได้ทุกคนพี่รู้สึกแย่มาก พี่หนักใจมากเวลาเห็น comment เห็นคนไทยจำนวนมากตกงานและไม่มีรายได้ และเห็นข่าวคนร้องไห้ รู้สึกผิดมากที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ พี่ขอโทษจากใจว่าทำได้แค่นี้ก่อน อาทิตย์นี้ผู้ช่วยพี่เอาข้าวไปแจกตามสถานที่ต่างๆ หนูมีที่อยู่ไหมค่ะ DM มาได้ค่ะ เดียวส่งนมให้ลูกค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ 😞😢”

ขอบคุณภาพ IG : prayalundberg