เจ้าชายวิลเลียม-เคท ประกาศ พร้อมทำทุกอย่าง เพื่อช่วยแนวหน้าสู้โควิด

คอลัมน์ World Update

เจ้าชายวิลเลียม และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือเคท มิดเดิลตัน พระชายา ทรงประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ภารกิจที่ทรงให้ความสำคัญมากที่สุดยามนี้ก็คือ ช่วยเหลือ สนับสนุนบุคลากรที่เป็น “แนวหน้า” ทั้งหลายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักหน่วงในการต่อสู้กับวิฤกตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างนี้

เจ้าชายวิลเลียม พระชันษา 37 และดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ พระชันษา 38 ทรงประกาศผ่านเว็บไซต์รอยัล ฟาวน์เดชั่น ออฟ เดอะ ยุค แอนด์ ดัชเชส ออฟ เคมบริดจ์ ( Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge) ว่าพร้อมช่วยเหลือ สนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เป็น “ด่านหน้า” ในการต่อสู้ รับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ

นิตยสารพีเพิลรายงานว่า ระหว่างนี้หน้าเว็บไซต์รอยัล ฟาวน์เดชั่น ออฟ เดอะ ยุค แอนด์ ดัชเชส ออฟ เคมบริดจ์ ขึ้นข้อความว่า มูลนิธิพร้อมจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือบุคลกรที่ทำงานเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในอังกฤษ โดยระบุว่า นับจากนี้ไปทางมูลนิธิจะร่วมมือกับพันธมิตรที่สามารถให้ความช่วยเหลือบุคลากรที่เป็นด่านหน้า

พร้อมทั้งครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้ และพร้อมจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในการช่วยประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนองค์กรการกุศลที่สามารถมีบทบาทในการช่วยให้คำปรึกษา และดูแลสุขภาพจิตของบุคลากรที่เป็นด่านหน้า พร้อมทั้งครอบครัวของบุคลากรเหล่านี้ และขอมีส่วนในการส่งคำขอบคุณ และชื่นชมยกย่องบุคลากรที่เป็นด่านหน้าทุกคนที่กำลังต่อสู้อย่างหนักในวิกฤตครั้งนี้

ทั้งนี้ บนหน้าเว็บไซต์ ยังมีการเปลี่ยนรูป เป็นรูประหว่างเจ้าชายวิลเลียม และพระชายา เสด็จไปเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตามที่ต่างๆ ก่อนหน้านี้ อย่างเช่นเสด็จไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คอล เซ็นเตอร์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งเป็นภาพเหตุการณ์ก่อนเจ้าชายวิลเลียม และพระชายา จะ “เก็บตัว” อยู่ที่พระตำหนักที่ประทับ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และทรงงานต่างๆ ผ่านวิดีโอคอล ผ่านโทรศัพท์ และผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย

อย่างเช่น เจ้าชายวิลเลียม และพระชายา ทรงวิดีโอคอลไปที่โรงเรียนประถมศึกษา Casterton Primary Academy ในเมืองเบิร์นลีย์ แคว้นแลงคาสเชอร์ ที่ลูกๆของบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรที่จำเป็นต้องทำงานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับการเรียน การสอน และได้รับการดูแล โดยเจ้าชายวิลเลียม และพระชายา ทรงตรัสให้กำลังใจแก่ครูผู้สอนว่า “ทำได้ดีมาก ขอพูดจากใจจริงถึงทุกคนที่อยู่ตรงนี้ว่า งานของพวกคุณได้ช่วยให้พ่อแม่ทุกคนที่เป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญรู้สึกโล่งใจเมื่อได้รู้ว่าลูกๆ ของพวกเขายังใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่นี่ และยังเป็นที่ที่ปลอดภัย พวกคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมดีจริงๆ” ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ ตรัส

ขณะที่เจ้าชายวิลเลียม ทรงตรัสเสริมว่า “เราอยากกล่าวขอบคุณอย่างยิ่งต่อคุณและเพื่อนของคุณทุกคน ที่ทำงานกันได้ดีมาก และช่วยบอกต่อคำขอบคุณนี้ไปยังผู้ร่วมงานและอาสาสมัครทุกคนด้วย ว่าพวกเขาทำงานได้ยอดเยี่ยมจริงๆ”