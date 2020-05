‘LINE TV’​ เขย่าตลาดซีรีส์วาย เปิดตัว 2 แคมเปญเอาใจขาจิ้น

นายกณพ ศุภมานพ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจคอนเทนต์ LINE ประเทศไทย เปิดเผย​ว่า​ จากการที่ LINE TV มุ่งมั่นที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ผลิตและรวมคอนเทนต์สัญชาติไทยที่มีความหลากหลายมากที่สุด เพื่อตอบโจทย์ทุกความชอบของผู้ ชมทุกกลุ่ม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเราเป็นแหล่งรวมคอนเทนต์ซีรีส์ วายมากที่สุดในไทยถึง 33 เรื่อง ทั้ง LINE TV Original ที่ทาง LINE TV เป็นผู้ผลิตออนไลน์ซีรีส์และรีรันจากพาร์ทเนอร์ต่างๆ ท่ามกลางการเติบโตของกระแสนิ ยมและตลาดคอนเทนต์ประเภทนี้ จนสามารถสร้างการเติบโตให้กับยอดการรับชมเพิ่มขึ้นถึง 45% หรือมากกว่า 350 ล้านวิวจากคอนเทนต์หมวดหมู่นี้ จึงได้ออกแคมเปญเอาใจผู้ชมแฟนคลับจาก 3 ซีรีส์วายสุดฮิตแห่งปี อินจิ้นฟินเวอร์กับซีรีส์ Why R U The Series เพราะรักใช่เปล่า, EN OF LOVE รักวุ่นๆ ของหนุ่มวิศวะ และคู่จิ้นสุดฮอตใน พ.ศ. นี้ กับ อินกับวิน ฟินกับไบร์ท เพราะเราคู่กัน 2gether The Series เป็นการตอกย้ำความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่าง LINE TV และพันธมิตรผู้ผลิตคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น MandeeWork, Studio Wabi Sabi และ GMMTV ที่เชื่อมั่นในแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอประสบการณ์ในการชมที่ แปลกใหม่

นายชาญวุฒิ ลือชัยสิทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด LINE ประเทศไทย กล่าวว่า แคมเปญอินจิ้นฟินเวอร์ และอินกับวิน ฟินกับไบร์ท เป็นการใช้ Integrated Community Marketing ที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้กลุ่มผู้ชมแฟนคลับให้เหนียวแน่นมีสีสัน ด้วยการผสมผสานบริการและช่องทางการสื่อสารบนอีโคซิสเต็มของ LINE ไม่ว่าจะเป็น LINE TV, LINE STICKERS และ LINE Melody เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้เป็นมากกว่าแค่การรับชมให้ใกล้ชิดกับคู่วายมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ผู้ชมแฟนคลับสามารถร่วมดู LIVE ย้อนหลังของคู่จิ้นต่างๆ และพูดคุยบน LINE OpenChat ของแต่ละแฟนคลับแต่ละกลุ่มไปพร้อมๆ กัน เป็นการสร้าง Human Touch เพื่อเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม LINE TV อย่างครบวงจร สามารถต่อยอดเป็นกลยุทธ์ในระยะยาวได้อีกด้วย

สำหรับผู้ชมที่สนใจร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นเป็น 18 ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมวีดีโอคอลส่วนตัวแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับคู่จิ้นที่คุณชื่นชอบ ตามรายละเอียดดังนี้

LINE TV: ลงทะเบียนผ่าน OFFICIAL ACCOUNT ของ LINE TV เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและล็อกอิน LINE TV ในชื่อเดียวกัน เพื่อสะสมยอดรับชมสูงสุดของซีรีส์แต่ละเรื่อง ได้แก่ Why R U The Series เพราะรักใช่เปล่า, EN OF LOVE รักวุ่นๆ ของหนุ่มวิศวะ และ เพราะเราคู่กัน 2gether The Series ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ https://lin.ee/1smwf1r00/qmnd/PR/BoyLoveRegister

LINE STICKERS และ LINE Melody: ลงทะเบียนผ่าน OFFICIAL ACCOUNT ของ LINE STICKERS หรือ LINE Melody เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ชมสามารถซื้อหรือส่งของขวัญสติกเกอร์ไลน์ หรือเมโลดี้ เสียงเรียกเข้า-รอสาย ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นพิเศษจากนักแสดง เพราะเราคู่กัน 2gether The Series และ EN OF LOVE รักวุ่นๆ ของหนุ่มวิศวะ (พร้อมจำหน่าย 19 พ.ค. 2020) เพื่อสะสมยอดซื้อสูงสุดตามระยะเวลาที่กำหนด

อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://lin.ee/4iFcvFgLm/sknj/MKT

ดาวน์โหลดเมโลดี้ได้ที่ https://lin.ee/2NngQrMim/ddkh/mkt/b

ดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ที่ https://lin.ee/1xCNLpSws/sknj/MKT

นอกจากนี้ LINE TV ยังได้เพิ่มแท็บพิเศษ รวมซีรีส์หัวใจ Y รวมซีรีส์วายทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมด้วยการไลฟ์ 6 ซีรีส์ฮิตแบบมาราธอน การันตีคุณภาพด้วยรางวัล LINE TV AWARDS ได้แก่ Sotus The Series, บังเอิญรัก Love by Chance, ทฤษฎีจีบเธอ, TharnType The Series, 2Moons The Series และ เขามาเชงเม้งข้างๆหลุมผมครับ เวลา 18.00 น. เริ่มตั้งแต่ 18 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปอีกด้วย