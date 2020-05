VISION THAI จับมือ 5Lab เปิดแพลตฟอร์ม รวบรวมข้อมูลโควิด-19 เวอร์ชั่นภาษาจีน พร้อมเปิดรายการยูทูปให้ข้อมูล-จับมือโรงพยาบาลชั้นนำจากไต้หวันจัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้สู้โควิด

VISION THAI สื่อจีนในไทย ร่วมหาทางรับมือสถานการณ์ COVID – 19 ล่าสุดจับมือ 5Lab ผู้สร้าง COVID Tracker แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบเรียลไทม์เจ้าแรกในไทย ต่อยอดสู่แพลตฟอร์มภาษาจีน เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ในไทยแบบเรียลไทม์ ช่วยให้คนจีนที่อาศัยอยู่ในไทยอัพเดทสถานการณ์และปรับตัวได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เปิดรายการสะท้อนความเคลื่อนไหวผ่านยูทูป รวมถึงจับมือภาครัฐและโรงพยาบาลชั้นนำของของไต้หวันจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้ด้านการรับมือกับโรคระบาด

นายชิต ลี (เต๋อ) ผู้ร่วมก่อตั้ง VISION THAI สื่อภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทย เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่าล่าสุดได้ร่วมมือกับ นายอาพร พลานุเวช ประธานเจ้าหน้าที่สายเทคโนโลยี (CTO) แห่ง 5Lab ผู้สร้าง COVID Tracker แพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบเรียลไทม์เจ้าแรกในไทย โดย VISION THAI ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของโปรเจกต์นี้ ในการต่อยอดไปสู่แพลตฟอร์มภาษาจีนเพื่อให้เป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนในไทยที่ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ติดเชื้อเพื่อนำไปวิเคราะห์แนวทางรับมือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโปรเจ็กต์นี้ VISION THAI รับผิดชอบแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนประยุกต์และภาษาจีนดั้งเดิม ให้แก่กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนที่อาศัยอยู่ในไทย หรือชาวจีนที่ต้องการทราบถึงสถานการณ์ในไทยได้เข้าใจ และติดตามสถานการณ์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่าน https://covidtracker.5lab.co/zh-hant และhttps://covidtracker.5lab.co/zh-hans

สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวได้เปิดให้บริการเป็นภาษาจีนมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยมีทั้งกลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนที่อยู่ในจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเลเซีย แต่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19ในประเทศไทย รวมถึงคนไทยที่สามารถอ่านภาษาจีนได้ ก็ได้เข้าใช้งานเช่นกัน ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีนเหล่านี้สามารถเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19ในไทยเป็นภาษาจีนได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ VISION THAI ยังได้เปิดตัวรายการ “WHAT THAI SAY” ( https://vtgo.in/yt_WhatThaiSay) ทางยูทูปซึ่งเป็นการไปสัมภาษณ์คนไทยตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองของคนไทยในแต่ละพื้นที่ และให้ทุกคนได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของสังคมที่มีความจริงที่แตกต่างไปจากสื่อต่างประเทศอื่น ๆ ที่เผยแพร่ออกไป โดยหวังจะทำให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยในมุมต่าง ๆ นอกจากด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นสื่อในการสะท้อนปัญหาสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืนได้

ไม่เพียงเท่านี้ VISION THAI ยังได้จัดสัมมนาออนไลน์การแพทย์ไต้หวัน-ไทย แบ่งปันข้อมูลการป้องกันโรคระบาด โดยVISON THAI ได้รับความไว้วางใจ จากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน ให้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ของรัฐบาลไต้หวัน ภายใต้หัวข้อ “The Likely Economic Impact of COVID-19 on Global and Southeast Asia Countries” ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 63 ถึง 3 ก.ค. 63 โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การป้องกันโรคระบาดของไต้หวัน รวมถึงการประยุกต์ใช้สมาร์ทเฮลท์แคร์ในการป้องกันโรคระบาด การดูแลป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการวิเคราะห์และหารือเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจจากโรคระบาด

นางแองเจิ้ล เฉิน ผู้ร่วมก่อตั้ง VISION THAI สื่อภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทย กล่าวว่า “VISION THAI ก่อตั้งขึ้นกว่า 6 ปีแล้ว เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยให้แก่กลุ่มผู้ใช้ภาษาจีน ช่วงเกิดวิกฤต COVID-19 ตนและนายชิต ลี ได้ตัดสินใจไม่กลับบ้านเกิดไต้หวัน เพื่อดูแลบริษัท ฯ ที่ไทยและคอยอยู่เคียงข้างพนักงาน อีกทั้งไม่ปลดพนักงาน ไม่ลดเงินเดือน และยังได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อประเทศไทย โดยนำเอาจุดแข็งของ VISION THAI นั่นคือการสร้างเนื้อหาภาษาจีนให้คนเข้าใจได้โดยง่าย และการนำเนื้อหากับเทคโนโลยีมาผสานกัน เพื่อให้บริการโซลูชั่นต่าง ๆ ซึ่งสำหรับสถานการณ์ COVID-19 นี้ หากย้อนกลับไปในช่วงที่ยังไม่แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก เรารู้สึกได้ถึงความผิดปกติ จากประสบการณ์ที่ไต้หวันเคยเผชิญกับโรคซาร์ส ประกอบกับการติดตามสถานการณ์ในจีนอย่างต่อเนื่อง จึงได้เริ่มให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัทฯ และย้ำเตือนถึงความสำคัญของการป้องกันโรคระบาด พร้อมติดตามและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดมากยิ่งขึ้น”

“ประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เราจึงคิดว่าเราจะสามารถทำอะไรให้ประเทศไทยได้บ้าง เราได้เห็นพลังของคนไทยในการต่อสู้กับ COVID-19 ในฐานะที่เราอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงอยากมีส่วนร่วมในการต่อสู้ไปพร้อมกับคนไทย” แองเจิ้ล เฉิน กล่าว