ย่ำไปในดงเพลง : Slip Slidin’ Away ยิ่งใกล้ยิ่งหลงทางห่างเป้าหมาย : โดย เขบ็ดหัวโต

ถ้าจัดอันดับศิลปินเพลงที่โด่งดังที่สุดในโลก

Simon & Garfunkel ต้องติดอยู่ใน 3 อันดับต้นอย่างไม่ต้องสงสัย

ในทศวรรษ 1960 ทศวรรษของการแสวงหาของหนุ่มสาวในสังคมตะวันตก ผู้เบื่อหน่ายสงครามและความขัดแย้งทางการเมือง

เพลงป๊อปตามขนบเดิมๆ ไม่สามารถตอบสนองหรือเติมเต็มความฝันที่มีอยู่ได้

เปิดฉากให้เพลงร็อก-ที่เป็นเครื่องระบายอารมณ์และความอัดอั้น รวมไปถึงเพลงในแนวอื่นๆ ผุดขึ้นมากมาย

เป็นยุคของราชาอย่าง Elvis Presley วงที่ประกาศตัวว่ายิ่งใหญ่ดุจพระเจ้าอย่าง The Beatles ไปจนกระทั่งถึงขบถดนตรีอย่าง Bob Dylan

รวมถึงขวัญใจวัยรุ่น-นักศึกษาอย่าง Simon & Garfunkel ด้วย

จนกระทั่งถึงวันนี้คนฟังเพลงที่ไม่รู้จัก The Sound of Silence, The Boxer หรือ Bridge Over Troubled Water

เห็นจะไม่มี

แต่ก็เหมือนวงดนตรีหรือศิลปินกลุ่มประเภทอื่นๆ ที่วันหนึ่ง “งานเลี้ยงต้องเลิกรา”

1970 หลังออกอัลบั้มสุดท้าย Bridge Over Troubled Water

Simon กับ Garfunkel คู่หูดนตรีที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชั้นประถม ก็แยกทางกันอย่าง “ค่อนข้าง” ขมขื่น

ทิ้งเพลงอมตะทั้งหลายเอาไว้เป็นมรดกให้คนระลึกถึง

เมื่อแยกทางกันแล้ว ต่างคนก็ต่างยังเดินอยู่บนเส้นทางดนตรีต่อไป

ถึงจะไม่มีผลงานระดับ “อภิมหาอมตะ” เหมือนสมัยที่ยังจับคู่กัน

แต่หลายๆ เพลงในนั้นจัดเป็นเพลงดี-และฮิต

โดยเฉพาะเพลงของ Paul Simon ที่เป็นนักดนตรี-นักแต่งเพลง และเป็นผู้ประพันธ์เพลงหลักสมัยที่ยังเป็นศิลปินคู่อยู่แล้ว

หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ Slip Slidin’ Away ที่อยู่ในสตูดิโออัลบั้มเดี่ยวชุดสุดท้ายของ Simon เมื่อปี 1977

เพลงกระตุกสติของคนหลงทางทั้งหลาย

เพลงที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของชีวิต (ที่มักจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของเรา)

เพลงที่บอกว่ายิ่งใกล้จุดหมายเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะออกนอกทาง-หรือไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ-ได้เท่านั้น

ใกล้จุดหมายแล้วไหลลงข้างทางไปดื้อๆ มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ถมเถไป

ที่นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาได้ เพราะนั่งอ่านข่าวความเป็นไปของสังคมไทยอยู่ทุกวัน

แล้วก็รู้สึก (เอาเอง) ว่านี่เรากำลังพากันไหลลงข้างทางไปดื้อๆ หรือเปล่า

ขณะที่รัฐบาลท่านประกาศด้วยความภาคภูมิใจว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจากโรคระบาด เป็น 0 เป็นเลขตัวเดียว

อีกมือหนึ่งท่านก็กระตุกเชือกที่สนตะพายพลเมืองทั้งหลายเอาไว้ด้วยกำหมายฉุกเฉิน (ซึ่งไม่รู้ว่าช่วยให้การระบาดของโรคลดลงได้ยังไง)

จนคนส่วนใหญ่นอนเรียงรายกลายเป็นศพจากปัญหาปากท้องมากกว่าปัญหาโรคระบาด

ถึงขนาดมีอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ท่านระบุว่า วิกฤตเศรษฐกิจหนนี้ร้ายแรงยิ่งกว่าต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540

และมีคนจนชั้นล่างทางเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ 40 รับผลกระทบนั้นไปเต็มๆ

ถ้าคนครึ่งประเทศอยู่ไม่ได้

สังคมหรือประเทศจะอยู่อย่างไรยังนึกไม่ออก

เหมือนที่เพลงเขาว่าไว้ ว่าทำทุกอย่างแทบตาย นึกว่ากำลังจะไปฉิว

ที่ไหนได้ กำลังไหลลงข้างทางไปเสียอย่างนั้น

We’re working our jobs, collect our pay

Believe we’re gliding down the highway

When in fact we’re slip slidin’ away

Slip slidin’ away

Slip slidin’ away

You know the nearer your destination

The more you’re slip slidin’ away

ข้ามจากเรื่องเศรษฐกิจ ไปถึงปัญหาสังคม-การเมือง ก็ไม่ได้ผิดกันเท่าไหร่

สังคมไทยยังมะงุมมะงาหราก้าวไม่ข้ามไปไม่พ้นโศกนาฏกรรมอันเนื่องมาจากการสังหารหมู่กลางเมืองที่ผ่านมาแล้ว 10 ปี

เพราะความจริงและความยุติธรรมไม่เคยปรากฏ

ซ้ำร้ายกว่านั้น การตามหาความจริงกลายเป็นอาชญากรรมไปเสียเอง

สังคมที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงและหาความยุติธรรมไม่ได้

จะอยู่กันอย่างไรเล่าพี่น้องเอ๋ย

นี่ถ้าไม่ใช่ Slip Slidin’ Away กำลังไหลลงเหวไปเรื่อยๆ

จะเรียกว่าอะไร

จะปรองดอง จะแสวงหาความสงบสันติที่แท้จริงได้

ต้องให้ความจริงและความยุติธรรมปรากฏก่อน

ใครจะเถียงความเป็นจริงข้อนี้

แน่ใจว่าไม่หลอกตัวเองแล้วค่อยแสดงตัว

ถึงจะเป็นเพลงเดี่ยวของ Simon แต่เลือกเวอร์ชั่นการแสดงสดที่โด่งดังที่สุดของทั้งคู่ หลังจากที่แยกตัวกันแล้วมาเสนอ

การแสดงสดใน Concert in Central Park งานแสดงดนตรีที่มีผู้ชมสดๆ อย่างน้อย 500,000 คน

และพลิกฟื้นภาพลักษณ์ของนิวยอร์ก ที่ก่อนหน้านั้นเป็นแดนเถื่อน เมืองแห่งยาเสพติด และความเสื่อมโทรม

ให้กลับมาเป็นมหานครที่สดใส ทันสมัย ปลอดภัย

และเป็นอีกสัญลักษณ์ของ Slip Slidin’ Away

สองคนที่แยกทางหันหลังให้กันไปแล้ว ไม่อยากจะมองกันอีก

สุดท้ายยังกลับมาร้องประสานเสียงสร้างความสุข สร้างเมืองใหม่

ไม่ไถลออกนอกทางที่ตั้งใจเอาไว้

จะเรียกว่าอะไรดี

…

Slip Slidin’ Away – Simon & Garfunkel

https://www.youtube.com/watch?v=ZNt5FnMK2sM