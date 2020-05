‘สุมณี คุณะเกษม’ เปิดภาพย้อนวันวาน สมัยเป็นลูกทูต สู่ภริยาทูต

View this post on Instagram

กลับจากอังกฤษก็ต้องเลยไปอยุ่กับคุณพ่อซึ่งไปรับราชการเป็นเอกอัครราชทูตไทยที่เวียดนาม ระหว่างอยู่ที่นี่ก็ได้ไปเรียนรู้ Protocol การทูตอยู่ 2 ปี โดยหาทราบไม่ว่าอีก 3 ปีให้หลังก็จะต้องเข้ามาอยู่ในวงการนี้โดยตรงเพราะแต่งงานกับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศต้องตามสามีไปรับราชการที่ต่างประเทศโน้นนี้ ตามแต่ผู้ใหญ่ในกระทรวงจะส่งไป อย่าพึ่งลด Guard กันนะเพื่อนๆ ❤️❤️❤️❤️