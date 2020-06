ควีน’ส คอมมอนเวลธ์ ทรัสต์ ที่เจ้าชายแฮร์รีเป็นประธาน ออกมาสนับสนุน ชีวิตคนดำก็มีความหมาย

เว็บยาฮู รายงานว่า ควีน’ส คอมมอนเวลธ์ ทรัสต์ ( Queen’s Commonwealth Trust) เครือข่ายคนหนุ่มสาวผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในเครือจักรภพ ซึ่งสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ เจ้าชายแฮร์รี ทรงดำรงตำแหน่งประธาน และดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล พระชายา ทรงดำรงตำแหน่งรองประธานเมื่อปีที่แล้ว ได้ทวีตแสดงพลังสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter หรือ ” ชีวิตของคนผิวดำก็มีความหมาย ” และต่อต้านความอยุติธรรมทางเชื้อชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกวันนี้ ซึ่งแถลงการณ์ดังกล่าว ที่เผยแพร่ทางทวิตเตอร์ มีออกมาในช่วงเวลาที่เกิดการประท้วงทั่วโลกต่อการเสียชีวิตของ จอร์จ ฟลอยด์ จากน้ำมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองอินเดียนาโปลิส สหรัฐอเมริกา

” คนหนุ่มสาวเป็นพลังเสียงที่สำคัญในการต่อสู้กับความอยุติธรรม และการเหยียดเชื้อชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในฐานะกลุ่มชุมชนผู้นำรุ่นเยาว์หนึ่งในโลก พวกเราขอยืนหยัดในการแสวงหาความยุติธรรม และอนาคตข้างหน้าที่ดีขึ้น ” ข้อความในทวีต ซึ่งยังแสดงพลังสนับสนุน Black Lives Matter กลุ่มเคลื่อนไหวระดับโลกที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ และความรุนแรง

” การนิ่งเงียบ ไม่ใช่ทางเลือก “#BlackLivesMatter (ชีวิตคนผิวดำก็มีความหมาย )”

ในรูปภาพที่ ควีน’ส คอมมอนเวลธ์ ทรัสต์ ใช้ในการแสดงพลังสนับสนุนครั้งนี้ ยังยกคำกล่าวของ มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวผิวสี ที่ว่า ” Injustice anywhere is a threat to justice everywhere (ความอยุติธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นที่ใด คือภัยคุกคามต่อความยุติธรรมทุกหนแห่ง) ”

จากข่าวว่า หลังจากออกแถลงการณ์ไม่นาน ควีน’ส คอมมอนเวลธ์ ทรัสต์ ยังแชร์การติดตาม และสนับสนุนให้ทุกคนกล้าพูด สนับสนุนความยุติธรรม และเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง ช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้น “พวกเราทุกคนมีพลังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกล้าพูด ถึงเวลาที่เราจะต้องพูดคุยเรื่องอึดอัดใจกับตัวเอง และกับคนอื่น ถึงเวลาที่เราจะต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ตัวเอง และทำให้ตัวเองมีความรู้ ถึงเวลาที่เราจะต้องรวมพลังกัน และช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้น”

ทั้งนี้ Commonwealth Trust เป็นเพียงหนึ่งในหลายองค์กรที่ออกมาแสดงพลังสนับสนุนความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้ช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงระดับโลก และร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ