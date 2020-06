ฮอลลีวู้ดเฮ…แคลิฟอร์เนีย “ปลดล็อกดาวน์”กองถ่ายหนัง ทีวี เพลง กลับมาทำงาน 12 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน รอยเตอร์รายงาน กองถ่ายภาพยนตร์ โทรทัศน์ และ ผลงานด้านดนตรี สามารถกลับมาเปิดกล้อง เดินหน้าทำงานกันได้เร็วที่สุดวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ภายใต้แนวทางปฎิบัติใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกองถ่าย หลังจากกองถ่ายภาพยนตร์ และ ผลงานทีวีต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียต้องหยุดทำงานตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ข่าวอ้าง แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขรัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายนระบุว่า โปรดิวเซอร์ หรือ ผู้ผลิตต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นก่อน จึงจะเริ่มทำงานได้

“เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กองถ่าย ทีมงาน นักแสดง และเจ้าหน้าที่อื่นๆในอุตสาหกรรมนี้จะต้องปฎิบัติตามระเบียบด้านความปลอดภัย ที่มีการตกลงร่วมกันระหว่างคนทำงานและฝ่ายจัดการ ซึ่งอาจจะมีการปรับปรุง เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น ” แถลงการณ์ระบุ

เมื่อต้นสัปดาห์ ตัวแทนของค่ายภาพยนตร์ในฮอลลีวู้ด และสหภาพแรงงานได้เสนอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างกว้างขวาง ครอบคลุม รวมทั้งมีการตรวจดูอาการต่างๆเป็นประจำทุกวัน และการป้องกันอื่นๆ ก่อนจะอนุญาตให้ทีมงานกลับมาเริ่มทำงานใหม่

ทั้งนี้สำหรับ แนวทางปฎิบัติในการกลับมาทำงานใหม่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีตัวแทนจากค่ายภาพยนตร์และสมาคมในวงการบันเทิงฮอลลีวู้ด ช่วยกันร่างขึ้น มีทั้งตัวแทนจากค่ายวอลท์ Walt Disney Co (DIS.N) , Netflix Inc (NFLX.O), AT&T Inc’s (T.N) , Warner Bros and Comcast Corp’s (CMCSA.O) ,NBCUniversal, รวมทั้งสมาพันธ์ต่างๆ รวมทั้ง SAG-AFTRA, IATSE และ สมาคมผู้กำกับแห่งอเมริกา ( Directors Guild of America)

ในการกลับมาทำงานใหม่ ผู้ผลิต และ กองถ่ายจะต้องปฎิบัติตามแนวทางปฎิบัติในการทำงาน แล้วยังต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขต โดยหน่วยงานสาธารณสุขประจำเขต จะพิจารณาตัวเลขการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ , ความพร้อมในการรับมือในกรณีหากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ความสามารถในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งข้อมูลอื่นๆเพื่อพิจารณาก่อนจะอนุญาต

อย่างไรก็ตาม เอเอฟพี รายงานว่า ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า ค่ายหนังยักษ์ใหญ่ของฮอลลีวู้ดจะสามารถเริ่มกลับมาเปิดกล้องถ่ายทำในสัปดาห์หน้าได้หรือไม่ เนื่องจากเขตนครลอสแองเจลิส เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยจากบันทึก ระบุว่า ครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่เขตนี้

อนึ่งตัวเลขล่าสุดที่ได้รับการยืนยันแล้ว ระบุมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากกว่า 125,000 ราย และ ผู้เสียชีวิต 4,500 รายในรัฐแคลิฟอร์เนีย