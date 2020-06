“แก้ม เดอะสตาร์” งานเข้าอีกราย #บ่นเพื่อน จนเป็นประเด็นโดนโยง “วันเฉลิม”

โดนอีกราย นักร้องเสียงคุณภาพ แก้ม-วิชญาณี หรือแก้ม เดอะสตาร์ หลังทวิตข้อความ ติดแฮชแท็ก #บ่นเพื่อน แบบรัวๆ เมื่อคืนวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา จนแฮชแท็ก #บ่นเพื่อน ร้อนระอุ เนื่องจากมีหลายคนรู้สึกว่า #บ่นเพื่อน ต้องการแซะใครบางคนหรือไม่ ในกรณี #saveวันเฉลิม จากกรณีที่นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ถูกอุ้มหายจากที่พักที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพราะเธอได้รับการติดต่อให้เป็นหนึ่งกรอบเสียงในการเซฟวันเฉลิมด้วย หลังจากนั้นเธอก็ทวิตรัวๆ #บ่นเพื่อน โดยมีใจความประมาณว่า

“บางคนพอกักตัวนานหน่อยอยากมีซีน หาทำแต่อะไรไม่สร้างสรรค์ กิจกรรมเยอะแยะเลยนะเอาดีๆ ที่แบบบันเทิงตนเองต่างๆไม่เดือดร้อนคนอื่นอะค่ะเพื่อน ความเกรงใจอะนะคะเพื่อน มันสำคัญนะคะ ล้ำเส้นไปน่าลำไยจะตายไปค่ะเพื่อน #บ่นเพื่อน อย่าให้บ่นบ่อยๆนะคะ ไม่ได้อยากเป็นคนขี้บ่นค่ะ 5555 #วันบ่นเพื่อน บอกก่อนเผื่อมีใครดราม่า5555 ความร้อนตัวไม่เข้าใครออกใครค่ะ, บางคนไม่รู้ว่ากาลเทศะเป็นยังไง หาความพอดีในชีวิตไม่เจอ ระรานเก่งงง วุ่นวายเก่งงง Rolling on the floor laughingRolling on the floor laughingRolling on the floor laughing, รู้เรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าจะรู้จริง และบางคนก็ปั่นเก่งยิ่งกว่าจักรยาน, #บ่นเพื่อน อีกนั่นแหละจ้า เป็นคนเพื่อนเยอะเลย พูดต่อหน้าแล้วไม่ฟัง บ่นตรงนี้สบายๆชิวๆเผื่อจะเห็นแล้วปรับปรุงตัวนะจ๊ะ” เป็นต้น

จากทวิตดังกล่าว ทำให้แก้มตกเป็นประเด็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ถูกมองจากหลายคอมเมนท์ว่าแก้มละเลยเรื่องสิทธิมนุษยชน และมีบางคนที่ไม่พอใจมากมีการอันฟอลโลแก้มไปเลย