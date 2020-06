ทอ.จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 100 ปี ‘พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ’

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ(บก.ทอ.) พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ 100 ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมในพิธี ประกอบพิธีฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๐ รูป ถวายเป็นพระกุศล ฯ ณ ลานด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ฯ ณ พระอนุสาวรีย์ ฯ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ฯ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ พิธีถวายสักการะพระสรีรางคาร ฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวาย ฯ ณ สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เนื่องในปี พ.ศ.2563 เป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ในวันที่ 13 มิถุนายนเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซึ่งทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน

อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบัน นอกจากนี้กองทัพอากาศยังได้จัดทำหนังสือที่ระลึก “100ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และสารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด “100 ปี ทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” จำนวน ๕ ตอน รวมถึงการจัดนิทรรศการ 100ปี การทิวงคต ฯ ณ โรงเรียนการบิน และกองบินทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ อันนำมาสู่การเป็นกองทัพอากาศที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบัน กองทัพอากาศของสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการที่จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”