OutSystems เผยคุณสมบัติ 5 ข้อของแอป Low-code ไม่พลาดแปลงโฉมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

ประเด็นน่าจับตาสำหรับคุณสมบัติเด่น 5 ประการของ Low-Code ด้วยมีแพลตฟอร์มมากมายในตลาดที่พร้อมเสนอแอป low-code ในหลากหลายรูปแบบซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติยาว และเต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย รวมถึงมีผู้เล่นในท้องตลาดมากกว่า 200 ราย อย่างไรก็ตามสำหรับหลายๆ แพลตฟอร์มนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลหรือกลุ่มงานที่นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดทางธุรกิจ แต่เพื่อให้บรรลุถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริง low-code ควรถูกนำมาใช้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่สามารถเพิ่มความคล่องตัวและเสริมสร้างกระบวนการทำงานแบบ Digital มอบประสบการณ์บริการในยุค digital transformation ได้อย่างไม่สะดุดและเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ใช้งาน

ดังนั้นในขั้นตอนการจัดอันดับประโยชน์ของ low-code สิ่งแรกที่ควรทำคือการคัดรายชื่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ไม่สามารถ ส่งมอบแอปพลิเคชันระดับองค์กรได้ออก ถึงกระนั้นเนื่องจากแพลตฟอร์มการพัฒนา low-code ระดับองค์กรสามารถใช้ตอบโจทย์งานได้เกือบทุกรูปแบบ จึงเป็นเรื่องยากที่จะเลือกห้าคุณสมบัติเด่นที่ดีที่สุด ที่จริงมีบริษัทวิเคราะห์ขนาด ใหญ่รายหนึ่งประเมินผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม low-code โดยเทียบกับเกณฑ์การวัดมากกว่า 190 ข้อเพื่อพิจารณาว่า แพลตฟอร์มใดที่มอบขีดความสามารถและประโยชน์ของ low-code ได้หลากหลายและครอบคลุมที่สุด เรามาดูกันว่าทั้ง 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง

1. ความเร็ว (Speed)

จากคุณประโยชน์ทั้งหมดของการพัฒนาแอป low-code สิ่งแรกที่ชัดเจนคือความสามารถในการเร่งการส่งมอบซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในบล็อกโพสต์ล่าสุดหัวข้อ “ทำไมคุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ low-code แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการจัดหาซอฟต์แวร์” ( Why You Need To Know About Low-Code, Even If You’re Not Responsible for Software Delivery) เขียนโดย จอห์น ไรเมอร์ (John Rymer) จาก Forrester ซึ่งเขาอธิบายว่าแพลตฟอร์ม low-code มอบศักยภาพในการ “ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้นกว่าวิธีการ แบบดั้งเดิมถึง 10 เท่า” ต่อไปนี้คือความสามารถบางส่วนที่อธิบายได้ว่าทำไมการพัฒนาแอปด้วย low-code จึงเร็วขึ้นมาก

“ฟังก์ชั่นลากและวาง (Drag and Drop), UI ที่ช่วยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ไว้ล่วงหน้า แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ logic และแบบจำลองข้อมูล ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพัฒนา แอพพลิเคชั่นแบบ full-stack ข้ามแพลตฟอร์มไปมาได้อย่างรวดเร็ว

“APIs และ connectors ที่เปิดใช้งานง่าย สามารถบูรณาการเข้ากับ third party tools ที่นักพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้ อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่ ๆ

“การส่งมอบแอปพลิเคชันด้วยคลิกเดียว ช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและจัดการสคริปต์ฐานข้อมูล และกระบวนการปรับใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเสียเวลามากมายกับการติดตั้งและดำเนินการในแต่ละขั้นตอน

2. ความคล่องตัว (Agility)

ความคล่องตัวทางธุรกิจช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและโอกาสใหม่ ๆ ได้ โดยการนำนวัตกรรมและโซลูชั่นดิจิตอลมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจ ทุกวันนี้ความคล่องตัวสำหรับองค์กรมีความสำคัญมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เพราะขนาดบริษัทที่โตขึ้นจากการดิสรัปชั่นธุรกิจดั้งเดิมยังต้องถูก Disrupt เสียเองหากไม่สามารถปรับตัวและไม่สามารถสร้างความคล่องตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง low-code จึงเข้ามามีบทบาทช่วยเปลี่ยนองค์กรไปสู่รูปแบบธุรกิจดิจิทัลใหม่ๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของตลาด ความต้องการของผู้บริโภคและลูกค้าที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน แล้ว low-code ช่วยได้ยังไง? ง่ายๆ ก็คือ ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะความเร็วในการพัฒนาแอปซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในคุณสมบัติเด่นของ low-code ข้อที่ 1 เมื่อคุณสามารถส่งมอบ แอปพลิเคชันแบบ full stack ภายใน 2-3 สัปดาห์และสามารถแก้ไขแอปโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ช่วยให้ธุรกิจที่ต้องปรับตัวเพื่อตอบรับกับสภาพการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะ

แต่ low-code นั้นมีมากกว่าเรื่องของความเร็วเพราะช่วยให้คุณสามารถส่งมอบแอปพลิเคชั่นคลาวด์ที่ทันสมัยและ ทำงานร่วมกับระบบเดิมได้อย่างราบรื่น ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ low-code ยังง่ายต่อการผนวกองค์ประกอบทุกส่วนมารวมลงในแอปพลิเคชันของคุณเพื่อให้ลูกค้า สามารถสื่อสารทางธุรกิจกับคุณได้ตามต้องการ และยังช่วยให้คุณสามารถปรับระบบธุรกิจหลัก (Core System) ให้ทันสมัย ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกี่ยว ข้องกับความคล่องตัวเช่นบริการไมโครเซอร์วิส, คอนเทนเนอร์, เซิร์ฟเวอร์เลส และอื่น ๆ

ลองจินตนาการว่าถ้าต้องทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วยการลงมือเขียนโค้ดด้วยตัวเองแบบดั้งเดิมสิ ความคล่องตัวด้าน IT หรือธุรกิจจะเป็นอย่างไร?

3. มอบประสบการณ์ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม (Multiexperience)

ก่อนหน้านี้เมื่อพูดถึง low-code เราจะสังเกตุได้ว่ามันช่วยส่งมอบสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับธุรกิจของคุณในวิธีของพวกเขา บริษัทนักวิเคราะห์อิสระ การ์ตเนอร์ (Gartner) เรียกสิ่งนี้ว่า “Mulitexperience” และเป็นหนึ่งในคุณประโยชน์ที่สำคัญยิ่งของ low-code ด้วย low-code คุณจะสามารถจัดการและมอบประสบการณ์ของลูกค้าแบบ omnichannel ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นจุดที่องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบและแข่งกับรายใหญ่ที่อยู่ในสถานะผู้นำตลาดได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงหรือต้องจ้างทีมนักพัฒนาที่มีค่าตัวสูงลิ่ว ผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก

Mulitexperience ไม่ได้เกี่ยวกับช่องทางแต่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน มันคือการส่งมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อผ่านทุกจุดที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่ง low-code ทำให้ทุกอย่างง่ายและสะดวกขึ้น ด้วย built-in template, automated refactoring แช็ทบ็อท, AI ฯลฯ คุณมั่นใจได้ว่าทุกครั้งที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจของคุณ เขาจะได้รับแต่ความสะดวกและไม่รู้สึกแตกต่าง นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ได้ตลอดอีกด้วย โดยไม่ต้องผ่านการเรียนรู้ใหม่หรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม low-code ช่วยเพิ่มความเร็วในการลัดขั้นตอนและขจัดความซับซ้อนในการมอบ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกรายในทุกครั้ง

4. แพลตฟอร์มการพัฒนาสำหรับทุกคน

low-code ช่วยทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นที่ดีที่สุด และปลดปล่อยศักยภาพที่สร้างสรรค์ ของทีมธุรกิจและฝ่ายไอที เนื่องจาก low-code เป็นการพัฒนาผ่าน visual development จึงเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้าง แอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และตอบโจทย์ความต้องการของนักพัฒนามือใหม่หรือผู้ใช้งานฝ่ายธุรกิจที่พอมีความรู้พื้นฐาน ทางเทคนิคอยู่บ้าง หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคนิคเลยหรือที่รู้จักกันในนาม “นักพัฒนาสมัครเล่น” (citizen developers) ก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันและโค้ดที่ติดตั้งในตัวเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นแบบง่ายๆ ได้

ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ก็สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดลโค้ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า เท็มเพลต UI และอื่นๆได้ ทุกเมื่อตามที่ต้องการ รวมทั้งยังสามารถสลับกลับไปเขียนโค้ดด้วยมือเมื่อต้องการสร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่ในคลังการออกแบบ นี่คือข้อดีที่ดึงดูดผู้ที่ต้องการประหยัดเวลาจากการลงโค้ดด้วยมือแบบเดิม

5. ระบบจัดการจากส่วนกลางแบบอัตโนมัติที่ช่วยขจัดปัญหา Shadow IT

ข้อสุดท้ายของคุณสมบัติเด่น 5 อันดับของ low-code ก็คือ ระบบการควบคุมจากส่วนกลางแบบอัตโนมัติ ซึ่งหมายความ ว่าทีมไอทีสามารถเฝ้าดูและควบคุมงานทั้งหมดผ่านคอนโซลกลางที่ให้การมองเห็นอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อม แอปพลิเคชั่น ผู้ใช้งานไอที และระบบรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้นักพัฒนา ยังสามารถสร้างและออกแบบแอปพลิเคชั่นของพวกเขาได้อย่างปลอดภัย และยังอนุญาตให้นักพัฒนาหรือทีมงานที่มี มากกว่าหนึ่งคนสามารถทำงานในโมดูลเดียวกันในเวลาเดียวกันได้อีกด้วย

low-code ยังขจัดปัญหาที่เรียกว่า shadow IT ซึ่งเป็นคำอธิบายถึงการที่ผู้ใช้งานทางธุรกิจสร้างแอพลิเคชั่นขึ้นเพื่อใช้ในการทำงานประจำวัน โดยไม่ได้ผ่านการรับรู้ หรือได้รับการอนุมัติจากแผนกไอที low-code จะช่วยนำการพัฒนาที่ซ่อนตัวอยู่นี้ออกมาจากเงามืด โดยผู้ใช้งานฝ่ายธุรกิจที่กำลังพัฒนาแอพฯ ง่ายๆ ด้วย low-code สามารถศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การพัฒนาแอปพลิเคชั่น ความพิเศษของการกำกับดูแลในรูปแบบนี้ก็คือ แดชบอร์ด ที่ใช้ AI ในการวิเคราะห์การติดตั้ง low-code และเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงาน และยังใหคำแนะนำในการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย สถาปัตยกรรม และประสบการณ์การใช้งานอีกด้วย

เป็นเพียงข้อสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ low-code ใน eBook ของเรา หากคุณต้องการเรียนรู้ถึงคุณประโยชน์และรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมจาก eBook เล่มนี้ เพียงกดดาวน์โหลดที่นี่ ภายใต้ชื่อหัวข้อ ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณด้วย low-code (Make Your Business More Agile and Efficient With Low-Code)