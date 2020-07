รร.เลอบัว จัดแคมเปญ แขกมาพัก ร่วมบุญบริจาค 4มูลนิธิ’ศิริราช-กาชาด-กระจกเงา-รามาฯ’

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายดีภัค โอหริ ประธานกรรมการโรงแรม และคณะผู้บริหารของโรงแรม เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้จัดงานรับประทานอาหารการกุศลขึ้นในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้กับมูลนิธิประกอบด้วย 1.ศิริราชมูลนิธิ เพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง 2.สภากาชาดไทย 3.มูลนิธิกระจกเงา และ 4.มูลนิธิรามาธิบดี

โดยทางโรงแรม เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท มิได้ทำการแจ้งล่วงหน้ากับแขกที่ได้ทำการจองร้านอาหารมาก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งแขกที่มาใช้บริการในวันนั้นเพื่อสร้างความประทับใจ โดยทางโรงแรมได้จัดงานขึ้นใน ห้องอาหารสุดหรู 4 ห้องของทางโรงแรมคือ Sirocco, Mezzaluna, Breeze และ Chef’s Table ในการนี้ทางโรงแรมฯ จะแจ้งถึง แคมเปญนี้ เวลาที่ลูกค้าแจ้งขอบิลค่าใช้จ่ายในการใช้บริการว่าค่าใช้จ่ายในห้องอาหารค่ำวันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศล ภายใต้แคมเปญของงาน “You pay what you feel for this meal” เงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ จึงสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานโดยถ้วนหน้า

นอกจากห้องพักระดับหรูหราแล้ว โรงแรม เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท ยังมี ร้านอาหารและบาร์สุดหรูภายในตึกสูง 68 ชั้น หรือที่รู้จักกันในนาม The World’s First Vertical Destination จุดเด่นของโรงแรมคือ Sky Bar และห้องอาหารลอยฟ้าชื่อดัง อย่าง Sirocco ซึ่งถือเป็นห้องอาหารกลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนั้นโรงแรมยังมี 2 ห้องอาหารระดับดาวมิชลินประจำปี 2563 ได้แก่ Mezzaluna และ Chef’s Table จึงทำให้โรงแรม เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ทเป็นโรงแรมที่มีห้องอาหารรางวัลมิชลินมากที่สุดในประเทศไทย