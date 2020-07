โรงไฟฟ้าขยะสะอาด ETC เตรียมขายไอพีโอ เทรดตลาด mai คาดไตรมาส 3 ปีนี้

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) กล่าวว่า ETC ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยบริษัทฯมีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในไตรมาส 3 ปีนี้ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น คาดว่าจะจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน (ไอพีโอ) จำนวน 600,000,000 หุ้น และมีหุ้นกรีนชูอีก 60,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 10% ของจำนวนหุ้นไอพีโอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ในสภาวะตลาดหุ้นผันผวนในปัจจุบัน โดย ETC มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงการชำระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ โดยการขายหุ้นไอพีโอของ ETC จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ BWG จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC จำนวน 95,802,973 หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ BWG และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย

สำหรับ ETC ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งที่จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกำลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี และมีบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ คือการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (EPC) ทั้งนี้ ETC เป็นบริษัทในกลุ่ม เบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหารกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีโรงงานผลิตขยะอัดแท่ง (RDF) ETC จึงมีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง และข้อได้เปรียบต้นทุนเชื้อเพลิง โดยผลประกอบการของ ETC ในปี 2562 มีรายได้รวม 362.39 ล้านบาท มี EBITDA 202.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 มีรายได้รวม 325.24 ล้านบาท และมี EBITDA 224.40 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 57.55 ล้านบาทในปี 2562 จากกำไรสุทธิ 66.96 ล้านบาทในปี 2561

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของ ETC กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าหุ้นไอพีโอ ETC จะได้รับความสนใจอย่างสูง จากทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากมีผลประกอบการที่ดี มีอัตรากำไรสูง และมีแนวโน้มการเติบโตสูงจากการเตรียมเปิดประมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงกว่า 400 เมกะวัตต์ในปลายปีนี้ ซึ่งตามแผนพัฒนาพลังงานแห่งชาติ ปี 2561-2580 ยังมีแผนที่จะรับซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมที่ประมูลตกค้างอีกกว่า 44 เมะวัตต์ ซึ่งต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2565 จึงคาดว่าจะมีการเปิดประมูลภายในปีนี้ โดย ETC มีจุดแข็งอย่างมากด้านเชื้อเพลิงขยะ จากบริษัทฯแม่คือ กลุ่มเบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) เป็นผู้ประกอบการด้านกำจัดขยะอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดของประเทศ อีกทั้ง ETC มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะที่ดี มีคณะผู้บริหารและทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังมีบริษัทย่อยเป็น บริษัทรับเหมาที่เชี่ยวชาญการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแบบครบวงจร รวมถึงบริหารและดูแล ซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า (O&M) ให้มีประสิทธิภาพสูง จึงเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าขยะ หุ้นแรกของตลาดหุ้นไทย ที่มีอนาคตไกล