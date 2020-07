‘ซาบีน่า’ เปิดตัวชุดชั้นใน คอลเล็กชั่น YOU ARE YOU ปรับโลโก้สีรุ้ง เชียร์ พ.ร.บ.คู่ชีวิต หนุนความหลากหลายทางเพศ

นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ซาบีน่า” ในฐานะผลิตและจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับผู้หญิง ได้สร้างปรากฎการณ์ใหม่อีกครั้งด้วยการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศที่ไร้ซึ่งข้อจำกัดของชาว LGBTQ โดยให้ความสำคัญกับความหลากหลายและเคารพในความเป็นตัวตนของทุกคน โดย “ซาบีน่า” ได้ออกชุดชั้นในคอลเล็กชั่นใหม่ “YOU ARE YOU เพราะคุณคือคุณ” ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยไม่มีเรื่องเพศมาเป็นข้อจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนสีโลโก้ “ซาบีน่า” ให้เป็นสีรุ้งเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกความเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ทุกคนได้เป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่

โดยคอนเซ็ปต์ของชุดชั้นในคอลเลคชั่น YOU ARE YOU “ซาบีน่า” ได้นำโทนสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ LGBTQ มาผสมผสานการดีไซน์ลงบนคอลเลคชั่นพิเศษนี้ ซึ่งได้คัดเลือกรูปทรงสินค้า ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์ บรา, บอดี้ สูท และสปอร์ต บรา ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถผสมผสานหรือมิกซ์แอนด์แมทช์กับเสื้อผ้าตัวนอกได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากผ้า YOU ARE YOU ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นสายคล้องสุดเก๋ และรูปทรงพิเศษที่สามารถพับเก็บได้ง่าย พร้อมปกป้องด้วยผ้าหนา 3 ชั้น ซึ่งมีให้เลือกถึง 2 แบบ ลวดลายไม่ซ้ำใคร โดยวางจำหน่ายเสื้อชั้นใน และชุดบอดี้ สูท ในราคา 690-1,590 บาท กางเกงชั้นในราคา 290 บาท และหน้ากากผ้าชิ้นละ 250 บาท

“เรามั่นใจว่า ชุดชั้นในซาบีน่า คอลเล็กชั่น YOU ARE YOU จะได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากลูกค้ากลุ่ม LGBTQ เพราะกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจนของซาบีน่า ทำให้ภาพของสินค้ามีความชัดเจน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ขณะเดียวกัน ชุดชั้นในคอลเล็กชั่นนี้ยังสะท้อนตัวตนของ “ซาบีน่า” ที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและยอมรับความหลากหลาย ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมที่ทำให้การใช้ชีวิตมีข้อจำกัด ขณะเดียวกัน ชุดชั้นในและหน้ากากผ้าคอลเล็กชั่น “YOU ARE YOU” ยังสอดรับกับ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับร่าง เพื่อให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับความคุ้มครองอย่างเป็นธรรรมและเท่าเทียม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และยังเปิดโอกาสให้คู่รักที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศสามารถจดทะเบียนสมรสใช้ชีวิตคู่กันได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง” นางสาวพิชชากล่าว

ทั้งนี้ ชุดชั้นในและหน้ากากผ้า คอลเล็กชั่น YOU ARE YOU พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่เคาน์เตอร์ซาบีน่า, ซาบีน่า ช็อป และซาบีน่าออนไลน์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook : SabinaThailand, Line @ : @SabinaThailand, Instagram : Sabina_ig หรือ www.sabina.co.th