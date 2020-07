GC ต่อยอดโครงการ Upcycling Upstyling หนุน 19 ผู้ประกอบการผนึกดีไซเนอร์พัฒนาสินค้า ECO-Design เชิงพาณิชย์

นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้เปิดตัวโครงการ Upcycilng Upstyling ไปเมื่อต้นปี 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ECO-Design จากวัสดุพลาสติกของ GC รวมไปถึงการนำพลาสติกมา Upcycle เป็นผลงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และต่อยอดไปสู่แนวคิด GC Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และขยายความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนไปยังทุกภาคส่วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็น Partner ของทาง GC เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

นายปฏิภาณ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เป็น Partner ของทาง GC เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 19 บริษัท โดยพัฒนาผลงานกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักออกแบบชั้นนำ (Expert of Style) ในสาขาต่าง ๆ ที่ทาง GC ได้คัดสรรมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style” เป็นการต่อยอดจากโครงการ Upcycilng Upstyling

“ในวันนี้ขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานของผู้ประกอบการทั้ง 19 บริษัท ได้ถูกสร้างสรรค์ เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ผ่านการออกแบบอย่างมีสไตล์ จนกลายเป็นสินค้าหลากหลาย ที่ทั้งสวยงาม มีความรักษ์โลก และตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวดหมู่ ได้แก่ Packaging Design, Crafts Design, Fashion Design, Material and Jewelry Design, Industrial Design และArchitecture Design โดยผลงานประมาณ 10 ผลงาน พร้อมที่จะวางจำหน่ายเชิงพาณิชย์แล้วหลังจากจบโครงการ ส่วนผลงานอื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจในเร็วๆนี้ และมีผลงานบางส่วนถูกนำไปประชาสัมพันธ์ตามช่องทางออนไลน์ของ GC ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก จากทั้งบุคคลทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการติดต่อขอซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสนับสนุนและชื่นชมในแนวคิดเรื่องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวคิด GC Circular Living”

นายปฏิภาณ กล่าวว่า ทั้งนี้ GC จะผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ เกิดการขาย เชิงพาณิชย์ โดยเบื้องต้นสามารถวางจำหน่ายผ่านช่องทางของ CSC Shop by GC ทั้งที่ร้านและ Online Shop (https://gccircularlivingshop.com) ตลอดจนพันธมิตรในเครือข่ายของ GC เช่น Ecotopia ที่ Siam Discovery เป็นต้น นอกจากนี้ จะสนับสนุนและสานต่อโครงการฯให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายรูปแบบให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนเป็นวงกว้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้ในหลากหลายมิติ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของโลก

นายปฏิภาณ กล่าวว่า GC เชื่อมั่นว่า ผลงาน ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstylingจะสามารถเติมเต็มประสบการณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal ให้ร่วมดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และยังสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบและพัฒนาให้กับนักออกแบบ ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องการนำพลาสติกมา Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทุกท่านจะสามารถนำเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างดำเนินโครงการ ไปผนวกใช้ในการดำเนินธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

