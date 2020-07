‘ยามาฮ่า’ สวนกระแสวิกฤตโควิดยอดขายกระฉูด 1,387 คัน งานมอเตอร์โชว์ 2020

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด รวมทั้งร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ร่วมฉลองยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มากถึง 1,387 คัน ในงาน บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 โดยในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ยามาฮ่าเปิดโมเดลใหม่สุดฮอต All New WR155R ที่ทำยอดทะลุ 100 คันแรกอย่างรวดเร็วหลังเปิดตัวเพียง 6 นาที และเปิดประวัติศาสตร์ใหม่วงการรถจักรยานยนต์เปิดจองผ่านช่องทางออนไลน์ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ทำยอดจำหน่ายทะลุ 700 คัน พร้อมกันนี้โมเดลอย่าง XMAX 300 ก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ All New WR155R

นอกจากนี้ New Grand Filano Hybrid สีใหม่ และ All New NMAX 155 เป็นอีก 2 โมเดลที่ได้รับความนิยมในการจำหน่าย ส่วนบิ๊กไบค์จากยามาฮ่า MT-07 ใหม่ และ MT-09 ก็ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชื่นชอบการขับขี่บิ๊กไบค์ด้วยเช่นกัน

สำหรับงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 นี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 กรกฎาคม 2563 ที่อิมแพค เมืองทองธานี