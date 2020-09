2 ทีม ‘อาชีวศึกษา’ ยอดเยี่ยม เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติที่ประเทศฟิจิ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ส่ง 8 ทีมอาชีวศึกษา ชิงชัยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT – ABU (MCOT-ABU : Asia-Pacific Robot contest) ประเทศไทย ประจำปี 2563 ภายใต้เกมการแข่งขัน “โรโบ รักบี้” ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2020 เมืองซูวา ประเทศฟิจิ ซึ่งเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั่วโลก เจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon 2020 เมืองซูวา ประเทศฟิจิ จึงได้ปรับรูปแบบการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ เป็นการคัดเลือกโดยใช้ชื่อว่า ABU ROBOCON FESTIVAL ซึ่งให้แต่ละประเทศสามารถส่งทีมตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันสูงสุดประเทศละ 2 ทีม และพิจารณาผู้ชนะจากวีดีโอที่แสดงประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ ตามเงื่อนไขกติกาการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon เมืองซูวา ประเทศฟิจิ โดยจะพิจารณาผู้ชนะในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมกันทุกประเทศ

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า สำหรับการคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยจำนวน 2 ทีม จะพิจารณาจากทีมชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์ MCoT – ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 และทีมที่หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพโดดเด่นที่สุด โดยการลงมติจากคณะกรรมการวิชาการ ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT – ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 เป็นเวทีสำคัญที่ให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีศักยภาพสูงตามโจทย์ที่กำหนดไว้ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน มีการทดสอบโดยการแข่งขันประลองฝีมือด้านวิศวกรรม และการบูรณาการ ศาสตร์ต่าง ๆ มาใช้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่ช่วยกระตุ้นความสนใจทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาการเรียนหรือยกระดับต่อยอดผลงานสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรของประเทศได้ในอนาคต

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหุ่นยนต์ เอ็มคอท เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ประจำปี 2563 (MCOT – ABU : Asia-Pacific Robot contest 2020) รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย 8 ทีม สุดท้าย ระหว่างทีมจากอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มี 8 ทีม อาชีวศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันครั้งนี้ มีดังนี้ 1. ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 2. ทีมบ้านช้าง ROBOT วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 3. ทีมหลานหลวงพ่อคูณ (คูณ4) วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ จังหวัดนครราชสีมา 4. ทีมหอยหลอด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 5. ทีมทานตะวันวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 6. ทีมองครักษ์ โรบอท วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์จังหวัดนครนายก 7. ทีมลูกเจ้าพ่อพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และ 8. ทีมยูคาลิปตัส วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยกติกาการแข่งขัน เป็นกติกาที่ประยุกต์มาจากการแข่งขันรักบี้ทั่วโลก ซึ่งจะแบ่งทีมออกเป็น

2 ฝ่าย คือ สีแดง และ สีน้ำเงิน ในเวลา 3 นาที แต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์ 2 ตัว คือ Pass Robot (PR) และ

Try Robot (TR) โดยที่หุ่นยนต์ทั้งสองตัวจะเป็นได้ทั้งแบบบังคับมือหรือแบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ PR จะเริ่มต้นที่ PR Start Zone โดยที่หุ่นยนต์ PR จะไปหยิบ Try Ball จากที่วางบอล (Ball Rack) เพื่อส่ง Try Ball จาก บริเวณ Passing Zone ไปให้หุ่นยนต์ TR ที่อยู่ใน Receiving Zone ซึ่งหุ่นยนต์ TR จะเริ่มต้นที่ TR Start Zone และ เคลื่อนที่ไปยัง Receiving Zone เพื่อรับ Try Ball จากหุ่นยนต์ PR หลังจากนั้นหุ่นยนต์ TR จะเคลื่อนที่ไปตามอุปสรรคทั้ง 5 แห่งเพื่อทำคะแนน Try ที่จุดใดจุดหนึ่งในห้า Try Spot เมื่อหุ่นยนต์ TR ทำคะแนน Try ได้สำเร็จจะสามารถเตะบอลที่ Kicking Zone เพื่อทำ Goal เกมจะดำเนินไปจนกว่า Kick Ball ทั้งเจ็ดลูกถูกใช้งานจนครบ หรือเมื่อเวลาผ่านไป 3 นาที

ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมGOLDGEAR จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (2 รางวัล) ได้แก่ iRAP DUMBO จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีมหอยหลอด จาก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Standard จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ทีมMODFIRE@FIET 2020 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รางวัลศิลปะยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมขุนด่านปราการชล จากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก รางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมองครักษ์ โรบอท จาก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ รางวัล MCOT – ABU Awards ได้แก่ ทีมองครักษ์ โรบอท จาก วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์