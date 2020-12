อียู พัฒนาจัดการของเสีย จัดทำฐานข้อมูลให้รู้ 209สารเคมีอันตรายเป็นส่วนผสมสินค้า ที่ต้องระวัง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์แจ้งว่าองค์การจัดการสารเคมีแห่งสหภาพยุโรป (ECHA) ได้พัฒนาฐานข้อมูล SCIP Database หรือ Substance of Concern In articles as such or in complex objects (Products) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือวัตถุที่ซับซ้อนซึ่งมีสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง (SVHC) ในบัญชีรายชื่อสารที่ต้องควบคุม

วัตถุประสงค์เพื่อลดการสร้างของเสียที่มีสาร SVHC สนับสนุนการใช้สารอื่นทดแทนในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในอียู โดยจัดให้มีข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบำบัดของเสีย ให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ และจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเกี่ยวกับขยะในการพัฒนาจัดการของเสีย และส่งเสริมการใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

” ผู้บริโภคจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และการกำจัดขยะจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมี 209 รายการ “นายกีรติ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการของอียู ต้องแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายเข้าฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ผู้มีหน้าที่แจ้งข้อมูลใน SCIP Database : บริษัทที่ผลิต ประกอบ นำเข้า หรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดอียู ที่มีสารเคมี SVHC ในบัญชี Candidate List เป็นส่วนประกอบมากกว่าร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนัก (> 0.1% w/w) ในตลาดอียู ต้องเริ่มแจ้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต่อ ECHA ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องยื่น ได้แก่ 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ 2.2 ชื่อสาร ความเข้มข้น และตำแหน่งของสารเคมีในผลิตภัณฑ์ 2.3 ข้อมูลอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์ และการจัดการขยะจากผลิตภัณฑ์ เช่น จักรยาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและประกอบด้วยชิ้นส่วนจำนวนมาก ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้อาจมีสาร SVHC ผสม เช่น เฟรมจักรยาน (ประกอบด้วยท่อต่างๆ ตะเกียบ) ล้อ (ซี่ลวด ดุม ขอบล้อ ยางใน จุ๊บลม) อานจักรยาน (เบาะ ฝาครอบ เป็นต้น) จะต้องระบุได้ว่ามีสาร SVHC ในจักรยานหรือไม่และอยู่ตรงส่วนใด

แม้การปฏิบัติตามระเบียบและการแจ้งข้อมูลใน SCIP Database จะเป็นความรับผิดชอบผู้นำเข้าของอียู แต่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจากผู้ผลิตสินค้าในประเทศที่สามรวมถึงไทย เพื่อแจ้งต่อ SCIP Database ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมข้อมูลส่วนประกอบสารเคมีที่เกี่ยวข้องใน SCIP Database เพื่อแจ้งต่อผู้นำเข้าอียู ต่อไป