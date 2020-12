คิง เพาเวอร์-สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาส่งกำลังใจให้คนไทยและทั่วโลก

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ ร่วมกับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ จัดทำโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม ส่งถึงคนไทยและทั่วโลกอีกครั้ง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘Smile at your home ground’ ส่งกำลังใจ ความหวังเพื่อความไม่ย่อท้อและรอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ให้ทุกคนก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้ริเริ่มโครงการ THAILAND SMILES WITH YOU #ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้ม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการจดจำชื่อ ‘ประเทศไทย’ กับทั่วโลกในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งโดยภาพรวมของโครงการ คือการสร้างกำลังใจ และการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านกีฬาฟุตบอล หนึ่งในกีฬาที่คนทั่วโลกสนใจติดตาม โดยนำสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ สโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษ มาร่วมสื่อสารโครงการฯ ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่การจัดทำเสื้อ ‘ THAILAND SMILES WITH YOU’ สำหรับชุดแข่งของทีมเลสเตอร์ ซิตี้ ตลอดฤดูกาล 2020-2021 โดยนักเตะสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ใส่ชุดแข่งดังกล่าวให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกกว่า 212 ประเทศ 643 ล้านครัวเรือน ซึ่งเป็นการสื่อสารในระดับสากล

ในประเทศไทย โครงการนี้ได้เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ และได้เป็นผู้ริเริ่มการสร้างช่องทางให้คนไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนอาร์เอนเอ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโครงการเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 อื่นๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ด้วยการจัดทำเสื้อรุ่นพิเศษ ‘THAILAND SMILES WITH YOU’ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเสื้อจำนวน 10,000 ตัวจะสมทบเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

และการตอกย้ำครั้งสำคัญก่อนเข้าสู่ปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความหวัง ผลักดันให้ทุกคนมองไปข้างหน้า รอแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ร่วมกัน โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU โดย คิง เพาเวอร์ จึงนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘Smile at your home ground’ ที่นำเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงของผู้คนจากหลากหลายอาชีพที่ต้องเผชิญอุปสรรคมากมายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 เปรียบเสมือนการเดินทางผ่านอุโมงค์อันมืดมิดที่ทอดยาวมาตลอดปี และกำลังต้องมุ่งหน้าต่อไปเพื่อให้พบกับ ‘ความหวังที่เป็นแสงสว่าง’ เพื่อที่จะกลับสู่สนามชีวิตดังเดิมในที่สุด

โดยในภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ได้หยิบยกเรื่องราวของหลากหลายอาชีพเพื่อสื่อสารถึงแนวคิดสำคัญในการเผชิญอุปสรรคและสร้างกำลังใจ ความหวัง ให้ตัวเองอีกครั้ง

นางกุสุมา ทองคำพูล รองหัวหน้ากุ๊กครัวไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “พี่ไม่เคยท้อ และไม่เคยร้องไห้เลยนะ เพราะพี่เชื่อในอาชีพของพี่ และมั่นใจว่าจะได้กลับมาทำงานที่เรารักได้เหมือนเดิม พี่เป็นแม่ครัวที่นี่มา 15 ปีแล้ว ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง พี่และเพื่อนๆอีกกว่า 200 ชีวิตยังมีความหวังอยู่ว่าจะได้กลับมาเปิดครัวทำในสิ่งที่เรารักอีกครั้ง และได้เจอเพื่อนๆ ที่เป็นเหมือนครอบครัว”

วัชรา ดำสมุทร ผู้จัดการเรือ บริษัท แปซิฟิก ฮอลิเดย์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีๆ ครับ คิดถึงวันข้างหน้าไว้เสมอ มองไปข้างหน้าอย่างเดียว ผมมองไปไกลแล้วครับ ผมไม่ได้มองอยู่แค่โควิด ผมจึงไม่เคยท้อ ผมสู้ต่อ โชคชะตาข้างหน้าไม่แน่นอน เราคิดว่า โควิดก็เหมือนเป็นด่านทดสอบ ที่เราต้องคิดหาวิธีว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไร”

อาธากร สุดเวหา นักแสดงหุ่นละครเล็ก โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กล่าวว่า “คณะเราอยู่กันแบบครอบครัว ให้กำลังใจกันตลอด ก็บอกกันเสมอว่าอย่าไปท้อ เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะกลับมารวมกันเหมือนเดิม ได้กลับมาทำงานที่เรารัก คนในคณะก็เลยไม่มีใครท้อหรือยอมแพ้ทุกคนต่างเฝ้ารอและมีความหวังว่าจะได้กลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้ง”

ทั้งนี้ โครงการ THAILAND SMILES WITH YOU เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จัดทำขึ้นด้วยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการช่วยบรรเทา สนับสนุน และสร้างเสริมโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่งภาพยนต์โฆษณาชุดนี้จะเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษผ่านช่องทางการสื่อสารของสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ โดยเริ่มเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันนี้ และสำหรับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

ผู้สนใจยังสามารถมีส่วนร่วมสั่งจองเสื้อรุ่นพิเศษ THAILAND SMILES WITH YOU ได้ที่ https://thailandsmileswithyou.com/ และรับชมภาพยนตร์โฆษณาฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/fBjd5Csfelc