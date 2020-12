เควิน สเปซีย์ ดาราฮอลลีวู้ด โพสต์คลิปให้กำลังใจคนกำลังทุกข์ อย่าคิดทำร้ายตัวเอง

รอยเตอร์ รายงาน เควิน สเปซีย์ นักแสดงดังฮอลลีวู้ดวัย 61 ปีโพสต์คลิปให้กำลังใจคนที่กำลังทุกข์ ท้อแท้หมดหวังไม่ว่าปัญหาใดๆก็ตาม ขออย่าคิดสั้น อย่าคิดฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง เพราะยังมีคนพร้อมจะยื่นมือช่วย และทุกปัญหามีทางออก

สเปซีย์ นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก อเมริกัน บิวตี้ (American Beauty )ปี 2543 โพสต์คลิปชื่อเรื่อง “1-800 Xmas” ลงยูทูบเมื่อวันคริสต์มาส อีฟที่ 24 ธันวาคม ซึ่งสเปซีย์ถ่ายคลิประหว่างเดินอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งว่า ” หากคุณกำลังทุกข์ หากคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือ หากคุณกำลังรู้สึกผิดหรือละอายใจ หากคุณกำลังดิ้นรนต่อสู้กับตัวเอง หรือกำลังรู้สึกว่าหลังชนฝา หรือกำลังรู้สึกว่าไม่มีทางออกสำหรับคุณเลย ไม่ว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตาม ผมขอรับประกันกับคุณว่ายังมีทางออกเสมอ ระหว่างช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ หรือเวลาใดก็ตาม ถึงแม้คุณยังไม่รู้สึกตามที่ผมว่านี้ แต่ขอให้รู้ว่ายังมีผู้คนที่เข้าใจคุณ และสามารถช่วยคุณได้ มันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิม ”

ทั้งนี้ตอนจบในคลิปวิดีโอ มีการขึ้นเบอร์โทรสายด่วยป้องกันการฆ่าตัวตายไว้ด้วย

อนึ่ง สเปซีย์ เคยเป็นนักแสดงดัง เป็นที่ยอมรับในวงการ แต่เคยมีข่าวฉาว กระทั่งถูกปลดจากซีรีส์ “House of Cards” และภาพยนตร์เรื่อง All the Money in the World หลังจากถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายกว่า 20 คน หนึ่งในนั้นคือ แอนโธนี แร็ปป์ นักแสดงชาวอเมริกันที่กล่าวหาเคยถูกสเปซีย์ล่วงละเมิดทางเพศเมื่อ 30 ปีที่แล้วตอนแรปป์ อายุ 18 ปี

อย่างไรก็ตาม สเปซีย์ ซึ่งเปิดเผยตัวว่าเป็น เกย์ กล่าวว่าจำเหตุการณ์นั้นไม่ได้ พร้อมกล่าว “ขอโทษ”แรปป์ต่อสิ่งที่สเปซีย์อ้างว่า อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเมามาก