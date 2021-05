KAZE ทางเลือกใหม่หน้ากากเพื่อการหายใจที่สะอาดยุคนิว นอร์มอล

KAZE Original ปัจจัยที่ห้าสำหรับชีวิตประจำวันที่ช่วยปกป้องระบบการหายใจตามมาตรฐาน KN95/FFP2 และเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้สวมใส่ มาให้เลือกกันหลากหลายสีสันและขนาดต่างๆที่เหมาะกับผู้ใช้งาน และความลงตัวในเรื่องของคุณภาพ ความรู้สึกสบาย และการออกแบบ การผสมผสานทั้งหมดนี้ทำให้ KAZE เป็นแบรนด์ที่เหล่าคนดังอย่างคาร์ดิ บีที่จับคู่ KAZE กับเดรสแบรนด์ Pierre-Louis Auvray ในวันชอปปิ้งสบายๆที่เบเวอร์ลีฮิลส์ คู่รักที่ทั่วโลกต่างอิจฉาอย่างจัสติน บีเบอร์และภรรยานางแบบสาวสวยแห่งวงการฮอลลีวูดเฮลี่ย์ บีเบอร์ก็มีภาพการใช้หน้ากาก KAZE ออกมาให้เห็น นอกจากนี้ยังมีแม่แห่งวงการอย่างเจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องสาวที่มาแรงอย่างดัว ลิปา ทั้งคนดังในประเทศ​ไทย​อย่างเชฟต้นแห่งร้าน Le Du ก็เลือกสวมหน้ากาก KAZE เช่นกัน ถือว่า KAZE เป็นตัวเลือกใช้การอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย

KAZE ได้รับการออกแบบมาเพื่อการป้องกันในระดับสูงและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน อุปกรณ์ช่วยป้องกันระบบการหายใจ KN95/FFP2 ด้วยแผ่นกรองถึง 5 ชั้นที่ระบายอากาศได้ดีในขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันเชื้อโรค และฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ KAZE ยังมีหน้ากากอนามัยแบบ3ชั้นที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทุกชิ้นผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียม หน้ากากของ KAZE ทุกชิ้นผลิตขึ้นในโรงงานที่สภาพแวดล้อมปลอดจากฝุ่นละออง ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนโดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล และผ่านการรับรองจาก Nelson Labs, S.G.S. และอินเตอร์เทค

การออกแบบของ KAZE ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า โอริกามิ (Origami) จึงทำให้เห็นความโดดเด่นแบบ 3 มิติของหน้ากากได้อย่างชัดเจนมาก โดยเฉพาะการเน้นมีพื้นที่หายใจได้อย่างสบายเมื่อขยายหน้ากากออก และยังมีการใช้นวัตกรรมอื่นๆมาเสริมด้วย เช่น สายคล้องที่สามารถปรับระดับได้ และฟองน้ำตรงบริเวณจมูกที่ช่วยให้สวมใส่ได้สบายตลอดทั้งวัน

KAZE เปลี่ยนภาพจากหน้ากากสีขาวเรียบง่าย ด้วยสีสันเฉดต่างๆ และมีความทันสมัยได้แรงบันดาลใจจากแฟชั่นที่เข้ากันกับทุกเพศ KAZE ได้เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในช่วงพฤศจิกายนปี 2563 ที่ผ่านมากับ 5 สีที่เน้นสีธรรมชาติ เรียบ เข้ากับทุกสีผิว เป็นสไตล์เหมาะกับพนักงานออฟฟิศหรือคนที่ชอบแบบสีโทนเบาๆสบายตา แต่ที่น่าตื่นเต้นคือขณะนี้ทาง KAZE ได้เพิ่มเฉดสีที่แตกต่างกันมากถึง 17 สี มาให้เลือกกันทั้งหมด 4 คอลเลคชั่นสามารถเลือกดูได้ทางช่องทางออนไลน์ของ KAZE สำหรับใครที่มองหา “ความน้อยแต่มาก” “เรียบง่ายแต่ดูดี” KAZE คือเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

KAZE เกิดขึ้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี 2563 เน้นการจับคู่อย่างลงตัวของมืออาชีพที่ใส่ใจในคุณภาพอย่างสูงสุดและสไตล์ที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร ความหมายของ KAZE มาจากภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า ลม จึงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในทางความคิดและผลิตว่า ต้องมีความร่วมสมัย น้ำหนักเบา เย็นสบาย ดูมีชีวิตชีวา เช่นเดียวกับอากาศที่เราหายใจเข้าไปในทุกๆวัน

เอกลักษณ์ที่ลงตัวนี้ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานของ KAZE ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตในประเทศฮ่องกง พวกเขาเชื่อว่า ทุกสิ่งสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้เสมอ หากเราหาและมองเห็นจุดเริ่มต้นของปัญหา

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของไวรัสนั้น ปัญหาใหญ่ที่น่ากลัวคือ ผู้คนไม่สวมหน้ากากอนามัยถึงแม้จะตระหนักถึงความสำคัญของใส่หน้ากากอนามัยแค่ไหนก็ตาม แต่เพราะวัสดุที่ใช้ผลิตหน้ากากอนามัยทั่วไปนั้นทำให้ความพยายามในการป้องกันลดลงจนกลายเป็นความสิ้นหวัง หลายคนก็เลือกที่จะอดทนใช้ไปแบบนั้น แต่ทีมของKAZE มองเห็นว่านี่คือโอกาสจากวิกฤตทางความคิดนี้โดยเปลี่ยนแปลงวัสดุให้มีความแตกต่างและสร้างความต้องการในการใช้งานให้มากขึ้น วิธีแก้ปัญหานี้คือ การทำให้มีความสนุก เพิ่มความสะดวกสบาย เลือกจับคู่ให้เข้ากับเสื้อผ้า ส่งเสริมให้ผู้คนสวมหน้ากากเป็นเวลานานขึ้นเพื่อปกป้องตนเอง ผู้คนรอบข้าง รวมถึงสังคมของพวกเขาด้วย

ภารกิจของ KAZE คือ การกำหนดนิยามใหม่ของสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน หน้ากากนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น KAZE ยังมีผลิตภัณฑ์และสินค้าอีกมากมายที่รอเปิดตัวต่อไปเร็วๆนี้

การให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณของ KAZE และเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกสิ่งที่เรา ทางแบรนด์มีการบริจาคหน้ากากให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่เป็นด่านแรกที่ต้องเสี่ยงกับโรคระบาดนี้ รวมถึง องค์กรการกุศล the St. James’ Settlement องค์กร Christian Action, โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ Tung Wah Group, องค์กรการกุศล the Salvation Army และ ศูนย์รับดูแลผู้สูงวัย The Hong Kong Society for the Aged

นอกจากนี้ KAZE ยังผลิตหน้ากากประเภท N95 สำหรับนักร้องชาวดัตช์ลิซาน สแปนเดอร์ (Lisanne Spaander) และกลุ่มผู้รอดชีวิตจากโรคมะเร็งในโครงการของเธอ โครงการนี้ก่อตั้งในโซนทวีปยุโรปเพื่อดูแลและปกป้องผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรง ผู้ที่พิการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย โดยให้ใช้หน้ากากสีแดงสดในการระบุตัวตน

หน้ากาก KAZE Origins มีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ในโซนภูมิภาคและประเทศต่างๆสามารถเข้าชมร้านค้าออนไลน์และดูสินค้าได้ที่ www.kazeorigins.com รวมถึงร้านค้าปลีกบางแห่งทั่วโลก หน้ากาก KAZE มีจำหน่ายแบบขนาดใหญ่สำหรับผู้ใหญ่และขนาดเล็กในทุกภูมิภาค