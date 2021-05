ปิยะมิตร ศรีธรา ออกโรงปลุกฉีดวัคซีน

1 ใน 3 คณบดี คณะแพทยศาสตร์

ออกโรงในงาน ผ่าวัคซีนโควิด-19 กับ 3 สถาบันแพทย์ ร่วมกับ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บิดา ไอติมŽ-พริษฐ์ วัชรสินธุ

มุ่งหวังให้คนไทยเข้าใจและรู้จริง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจร่วมกันฉีดวัคซีน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้เหมือนมีสงครามที่ ต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็น การฉีดวัคซีนเป็นการติดอาวุธป้องกันตัวเราเอง ป้องกันคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานและประเทศชาติ จึงอยากสนับสนุนให้ทุกคนฉีดวัคซีน เพื่อให้มีภูมิต้านทานต่อสู้กับข้าศึกที่มองไม่เห็น

เกิด 13 มกราคม 2502

วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (2523) แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2525)

ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา

Diploma in Cardiology, Royal Postgraduate Medical School, Hammersmith Hospital, University of London, Certificate

and Diploma in Interactive Video &

Computer Technology, Birkbeck College, University of London

อ.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ปี 2558

เส้นทางชีวิตเสื้อกาวน์ 2526-2528 แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี /2531 อาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจโรงพยาบาลรามาธิบดี

2533-2535 แพทย์โรคหัวใจประจำ Hammer smith Hospital และ Harefield Hospital, UK

2535 ผศ.ประจำหน่วยโรคหัวใจ,2539 รองศาสตราจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจ,2545-2548 รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

กันยายน 2549 ศ.ประจำหน่วยโรคหัวใจมหาวิทยาลัยมหิดล, 2549-2553 รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์,2550-2553 ผอ.ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมคณะแพทยศาสตร์

2553-2557 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์,

2554-ปัจจุบัน หัวหน้าคลัสเตอร์วิจัยหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมมหาวิทยาลัยมหิดล

ล่าสุดออกโรง ในฐานะอาจารย์หมอ 1 ในสถาบันแพทย์ ปลุกฉีดวัคซีน ติดอาวุธป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19