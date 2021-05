สุวัฒน์ กมลพนัส บอร์ดใหม่-เอ็กซิมแบงก์

บอร์ดใหม่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์

ครม.มีมติแต่งตั้ง พร้อมประธานและกรรมการรวม 4 คน ตามการเสนอของกระทรวงการคลัง เมื่อ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีพสุ โลหารชุน อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

ขณะที่สุวัฒน์ กมลพนัส เป็น 1 ในกรรมการชุดนี้

วัย 57 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Master of Science in Paper Science and Engineering,Miami University,Oxford,Ohio,USA Management Development Program (Mini MBA) Conducted by The Wharton School,University of Pennsylvania under SCG Management Development Program

อื่นๆ อาทิ วพน. รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน วปอ. รุ่นที่ 61 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทโกลบอล กรีน

เคมิคอล จํากัด

(มหาชน)

ก่อนหน้านั้น นั่งเก้าอี้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ บริษัทจีจีซีไบโอเคมิคอลจํากัด ประธานกรรมการ บริษัทไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จํากัด กรรมการบริษัทจีจีซีเคทิสไบโอ อินดัสเทรียล จํากัด กรรมการ บริษัทไทยอีทอกซีเลท จํากัด

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียน บริษัทมิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จํากัด

ฯลฯ

ล่าสุดได้รับแต่งตั้ง นั่งเก้าอี้ กรรมการในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยอีก 1 ตำแหน่ง ตามมติ ครม.ลงวันที่ 18 พฤษภาคม