เควิน สเปซีย์ ได้รับโอกาส “หวนคืนวงการ” หลังข่าวฉาว ทำว่างงานเกือบ 4 ปี

เควิน สเปซีย์ ได้รับโอกาส “หวนคืนวงการ”หลังข่าวฉาวทำว่างงานเกือบ 4 ปี

ซีเอ็นเอ็น รายงาน เควิน สเปซีย์ นักแสดงดังชาวอเมริกันวัย 61ปีกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก หลังจากตกเป็นข่าวฉาวเกี่ยวกับข่าวล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงชาย แอนโธนี แรปป์ทำให้ไม่มีงานแสดงอยู่เกือบ 4 ปี

ซีเอ็นเอ็น ยืนยันว่า สเปซีย์ นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ออสการ์ จากเรื่อง THE VISUAL SUSPECTS เมื่อปี 1995 และ AMERICAN BEAUTY ปี 1999 กำลังได้รับบทนักสืบในภาพยนตร์เรื่อง “L’uomo Che Disegno Dio ” ภาพยนตร์อิตาเลี่ยน ผลงานกำกับของ ฟรังโก เนโร ซึ่งยังจะร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้กับ วาเนสซา เรดเกรฟ นักแสดงภรรยาของเขาด้วย

ขณะที่ลูอิส เนโร ผู้อำนวยการสร้าง ให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นว่า “ผมเลือกเขาเพราะเขาเป็นนักแสดงที่เก่ง ”

ซีเอ็นเอ็น อ้างว่าเมื่อถามลูอิส เนโร ถึงข่าวฉาว ข้อกล่าวหาที่มีผู้เสียหายกล่าวหาสเปซีย์ ก็ได้รับคำตอบจากลูอิส เนโรว่า เขาเชื่อว่าเป็นข่าวเท็จ

ทั้งนี้ สเปซีย์ ตกเป็นข่าวฉาวเมื่อปี 2560 หลังจาก แอนโธนี แรปป์ บอกกับ BuzzFeed News เคยถูกสเปซีย์ ล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี 2529 ตอนแรปป์อายุ 14 ปี ซึ่งต่อมาสเปซีย์ ให้สัมภาษณ์ว่า “พูดด้วยความสัตย์จริงว่า ผมจำเหตุการณ์ที่ว่าไม่ได้เลย มันน่าจะผ่านมา 30 ปีแล้ว แต่ถ้าหากผมทำเช่นนั้นจริงตามที่เขาว่า ผมก็ขอโทษเขาด้วยจากใจจริงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งน่าจะเกิดจากความเมา และผมก็ขอโทษที่เขาต้องแบกความรู้สึกตามที่เขาบอกมานานหลายปี ”

ผลจากข่าวฉาวดังกล่าว ทำให้สเปซีย์ ถูกปลดออกจากซีรีส์เรื่อง House of Cards และภาพยนตร์เรื่อง “All The Money in the World”