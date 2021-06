วิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าฯป้ายแดง การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คนใหม่ ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง ตามการเสนอของกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกอัตราเดือนละ 450,000 บาท

มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2564

เกิด 17 ธันวาคม 2508 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล Master of Science in Electricity Industry Management and Technology, University of Strathclyde (UK)

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62,Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 32 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร Executive Energy Program (EEP) รุ่นที่ 1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ

การศึกษาดูงาน การจัดการพลังงาน NI Week ประเทศสหรัฐอเมริกา,Development of Energy Management for Building ประเทศอิสราเอล,ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน Diesel UPS ประเทศเยอรมนี,ระบบป้องกันเพลิงไหม้ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน Anti Fire Trough ประเทศญี่ปุ่น

และเทคโนโลยีการผลิตหลอดไฟ LED ประเทศจีน

ผ่านการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า รอง

ผู้ว่าการกิจการองค์กรและสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการ (ธุรกิจและบริการ)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริการระบบจำหน่าย

สมัครเข้ารับการสรรหา ชิงเก้าอี้

ผู้ว่าการ กฟน. สอบผ่านการให้สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ขึ้นแท่นผู้บริหารหมายเลข 1 การไฟฟ้านครหลวง

บอร์ดไฟเขียวผ่านตลอด

ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. รับไม้ต่อจาก

กีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ที่จะมีอายุครบ 60 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นี้

เป็นผู้ว่าการคนที่ 18 ของการไฟฟ้านครหลวง