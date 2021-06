‘พช.’ ควง นักรบสีน้ำเงิน นพค.56 มอบแปลง ‘โคก หนอง นา พช.’ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม นางสาวนิภาภร บุญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่เป็นสักขีพยานในการส่งมอบแปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล จำนวน 3 แปลงในพื้นที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว 100 % โดยมี พันเอก สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 (ผบ.นพค.56) สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีฯ

โดยเวลา 09.30 น. ได้มีการส่งมอบแปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลง นายไพบูลย์ อุไรพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวงาม ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ประเภท ดินร่วนปนทราย ซึ่งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลบัวงาม จำนวน 10 คน ร่วมเจ้าของแปลงดำเนินกิจกรรมการปลูกกล้วย 300 หน่อ และจัดเตรียมเพาะกล้าไม้ป่า ปุ๋ยคอก ฟาง และประสานหน่วยงานป่าไม้ ขอพันธุ์ไม้เพิ่มเพื่อไว้ทำกิจกรรมมื้อสามัคคีด้วย



จากนั้นเวลา 10.30 น. ผบ.นพค.56 และคณะ ได้ส่งมอบแปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงนางยุพิน โพธารินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน แบบ 1 : 3 ประเภทดิน ร่วนปนทราย โดยมี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลโพนงาม จำนวน 10 คน ร่วมเจ้าของแปลงดำเนินกิจกรรมปลูกกล้วย 400 หน่อ และเตรียมจัดหาพันธุ์พืช ปุ๋ยคอก จอบ เสียม ทำกิจกรรมเอามื้อสามัคคี

ต่อมาเวลา 13.00 น. ผบ.นพค.56 และคณะ ได้ส่งมอบแปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงนางอุไรวรรณ อนุพันธ์ หมู่ที่ 18 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม ใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน แบบ 2 : 3 ประเภทดินร่วนปนทราย โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลตบหู จำนวน 10 คน ร่วมกับเจ้าของแปลงได้เตรียมจัดหาวัสดุเอามื้อสามัคคี นอกเหนือจากงบประมาณที่จัดสรรให้เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดต่อไป

ซึ่งทั้ง 3 แปลงนั้น จะเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ จำนวน 9 ฐาน ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนรักป่า ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ เเละฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ เพื่อให้ผู้สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไป



โอกาสนี้พ.อ.สิทธิชัย เสาวคนธ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีส่งมอบแปลงตัวอย่าง ทั้ง 3 แปลง ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าของแปลง ที่ได้รับการสนับสนุน ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่อาหารปลอดสารพิษ ให้กับตนเองและชุมชน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งเป็นต้นแบบการบริหารพื้นที่และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงระบบนิเวศให้มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการร่วมกันดำเนินการและขานรับนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอเดชอุดม นั้น มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 64 แปลง แยกเป็น 1 ไร่ 53 แปลง และ 3 ไร่ 11 แปลง รวม 64 แปลง ส่วนงบเงินกู้รัฐบาล แยกเป็น HLM 773 แปลง (พื้นที่ 1 ไร่ 308 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 465 แปลง) เเละ CLM 1 แปลง (พื้นที่ 15 ไร่ 7 แปลง) มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 88 คน



นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม ยังได้พบปะและมอบแนวทางกับกลุ่มเป้าหมาย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ว่า “ขอชื่นชมการดำเนินการปรับพื้นที่ ที่เสร็จเรียบร้อย สวยงาม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้สามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน นั้น ส่งผลให้ต้องสร้างศูนย์เรียนรู้ในการสร้างทางรอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้อง ประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ “นักรบสีน้ำเงิน” หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้เสียสละและช่วยเหลือประชาชน จนมาถึงการส่งมอบงานในวันนี้ และเมื่อส่งมอบงานแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพต.ในพื้นที่ ได้ดูแลสนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมกับเจ้าของแปลงและภาคีเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป” พัฒนาการอำเภอเดชอุดม กล่าวด้วยความมุ่งมั่น