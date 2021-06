อุ๊งอิ๊ง เล่าพัฒนาการ ‘ธิธาร’ ด.ญ.ตาแป๋วอารมณ์ดี โตขึ้นทุกๆ วัน โอดแม่ตกกระป๋องแล้ว

หลังจาก อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร เผยโมเมนต์น่ารัก ระหว่าง ‘คุณตาทักษิณ’ กับน้องธิธารไปแล้ว

ต่อมา ได้เล่าถึงพัฒนาการ “ธิธาร” ลูกสาว ว่า

ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ครบ5เดือนแล้วค่า ลูกสาวแม่ #babytitarn เรามาหาคุณตาก่อน5เดือน1อาทิตย์ เดือนนี้ธิธารโตขึ้นอีกเยอะเลย และดูรู้เรื่องขึ้นมาก ยอมให้ทุกคนอุ้ม แต่จะยิ้มมั้ยอีกเรื่อง แม่อยากขอบคุณลูกที่ทำให้ทุกคนที่บ้านเรามีความสุข มีรอยยิ้มที่สดใสตามหนูไปด้วย 😀

🧡เดือนนี้โผหาได้แล้ว ที่แปลกใจคือโผหาคุณตาตลอด แม้กระทั่งแม่อุ้มอยู่!! แม่ได้เสียตำแหน่ง ให้ลูกสาวแม่เองซะแล้วววววววว ตกกระป๋องเป็นที่เรียบร้อยครัชชชช ชอบเล่นกับคุณตามากกกก อุ้มลอยหัวเราะเอิ๊กๆๆ

-คุณตาให้ลองชิมน้ำเย็น ชอบมากกกกกกก😜

💚จับเท้าตัวเองบ่อยๆ มองนิ้วมือตัวเองกล่อมตัวเองหลับ😂 อ้อนแม่เป็นละนะ เจอแม่ละยิ้มถ้าอุ้มช้าคือมีบีบน้ำตา🥺

💜เริ่มนั่งเองได้ประมาณ 10วิก่อนที่จะทิ้งตัวหงายเก๋ง ยิ้มโชว์เหงือกให้😜

-ชอบเอาเท้าถูกันให้ถุงเท้ากระเด็นหลุด1ข้าง แล้วก็จะทำหน้าฟิน😅

💛ยังคงความชัดเจน ง่วงคือง่วง ไม่กินนมแล้วค่ะคุณแม่!!! จับนอนท่าป้อนนมปุ๊บ โวยทันที

💙ชอบให้พาเดินเที่ยว ส่งเสียงร้องให้พาไปที่ประตู พอเปิดประตูปุ๊บ เงียบ! พอแม่แกล้งปิดประตู เอาเท้าถูกัน ดิ้นๆๆๆ อยากออกไปเที่ยวแล้วค่า😂

🤎โอ้วววว.. ช่วงเวลาแห่งความคันเหงือกมาถึงแล้ววว น้ำลายเยอะมากกก bibสำคัญจริงๆไม่งั้นก็คือเสื้อเปียก! บางวันจะงอแงแล้วกันกัดปากล่าง พอได้ยาทาช่วยก็ดีขึ้น😃 แม่ก็สงสารเหลือเกินนนน ดูส่งเสียงแบบเจ๊บเจ็บ🥺

แม่กับพ่อเฝ้าดูลูกน้อยตาแป๋วอารมณ์ดีโตขึ้นทุกๆวัน ตื่นเต้น มีความสุข ตอนนี้ทุกคนที่บ้านเมืองไทยคิดถึงตัวเล็กของแม่กันใหญ่ รอแป๊บนึงนะคะ ขออยู่กับคุณตาและคุณยายปูนานอีกหน่อย ☺️💚 #babytitarnandhergrandpa #mmdpsbabygirl

**ลูกครบ5เดือน พ่อเล่นใหญ่เหมือน5ขวบ ทั้งดอกไม้ ทั้งลูกโป่ง แม่ งง ถามว่า เอ๊ะหรือครบรอบพ่อแม่เป็นแฟนกัน5ปีหรอ @porpidok 😅 daddy is always being so sweet ❤️