เน็ด บีทตี้ นักแสดงจาก ซุปเปอร์แมน และ Toy Story 3 เสียชีวิตในวัย 83

เอเอฟพี รายงาน เน็ด บีทตี้ นักแสดงเจ้าบทบาทของวงการบันเทิงฮอลลีวู้ด เสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย 83 ปี ทั้งนี้ บีทตี้มีผลงานภาพยนตร์ดังมากมาย อาทิ เน็ทเวิร์ค, ซุปเปอร์แมน และทอย สตอรี่ 3 ที่บีทตี้รับบทเป็น หมีล็อตโซ่

“เน็ด เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ ท่ามกลางครอบครัวและคนที่รักเขา “เด็บบอร่าห์ มิลเลอร์ ผู้จัดการเชลเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป กล่าว

เน็ด เป็นชาวรัฐเคนตักกีโดยกำเนิด มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกใน “Deliverance “ปี 2515 จากนั้นมีผลงานภาพยนตร์ดังหลายเรื่องทั้งซุปเปอร์แมน (Superman), ออล เดอะ เพรสซิเดนท์ ‘ส เมน (All the President’s Men ) และเน็ทเวิร์ค เมื่อปี 2519 ที่ส่งชื่อของบีทตี้ เข้าชิงรางวัลออสการ์ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ส่วนผลงานทีวี อาทิเรื่อง Homicide: Life on the Street

ลี อุนคริช ผู้กำกับ Toy Story 3 ทวีตอาลัยว่ามีความสุขและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเน็ด “ขอบคุณเน็ด สำหรับการทำให้ล็อตโซ่มีชีวิต ทั้งด้านที่ดี และด้านที่ไม่ดีของเขา เราจะคิดถึงคุณ “