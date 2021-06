เซ็นทรัล ผนึก 100 แบรนด์ จัดแคมเปญ “I’M VACCINATED” ทั้งลด-แถม-แจกฟรี จูงใจคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ผ่านแคมเปญ “I’M VACCINATED ฉีดวัคซีนแล้วนะ” มอบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจการมาฉีดวัคซีนของคนไทย เพราะบริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือชุมชนให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจยิ่งขึ้น

ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวว่า แคมเปญนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 แบรนด์ ร่วมสนับสนุนภารกิจระดับชาติเชิญชวนให้คนไทยรับวัคฉีดป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศ สำหรับแคมเปที่จัดขึ้น อาทิ

-ผนึก Grab จัดแคมเปญ “Grab อาสาพาไปฉีด @ Central Pattana” อำนวยความสะดวกตั้งแต่การเดินทางมาฉีดวัคซีน ด้วยส่วนลด 20% สำหรับผู้ที่เดินทางไปฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 23 สาขา ด้วยบริการ “จัสท์แกร็บ” (JustGrab) โดยใส่โค้ด “VACCINE” จำนวน 1,500 สิทธิต่อวัน (รวมทั้งสิ้น 72,000 สิทธิ) ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน จนถึง 31 กรกฎาคมนี้

-ดีลสุดปัง แทนคำขอบคุณที่มาฉีดวัคซีน รับสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ เมื่อแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 รับสิทธิได้ทันที ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ อาทิ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รับฟรีเครื่องดื่ม หรือป๊อปคอร์น พร้อมบัตร M Gen Next, แมคโดนัลด์ ฟรีเฟรนช์ฟรายส์ขนาดปกติ 1 ที่, ซูกิชิ ฟรีกิมจิ โกโก 1 ซอง เมื่อมาใช้บริการ, Sizzler ฟรีน้ำแตงโมปั่น เมื่อสั่งเมนูจานหลัก 1 จาน, Supersports รับส่วนลด 20% สำหรับสินค้าใหม่จากแบรนด์ Adidas, นารายา รับส่วนลด 30% ทั้งร้าน และโปรคลีน ฟรีอบโอโซน พร้อมพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยไฮโปคลอรัสเอซิส (HOCl) จำนวน 5 ครั้ง พร้อมส่วนลดล้างรถ 50 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีแคมเปญพิเศษ “Get Vaccinated, Get Reconnected” เมื่อฉีดวัคซีนแล้วรับโปรดมชั่นจากร้านค้า โดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 อาทิ Au Bon Pain รับส่วนลด 50% สำหรับแลกซื้อชามะนาว, On the table รับฟรีสลัดไส้กรอกอาราบิกิ 1 ที่ (มูลค่า 140 บาท) เมื่อซื้อสินค้าเมนูใดๆ ก็ได้อย่างน้อย 1 เมนู, Bar B Q Plaza รับฟรีเกี๊ยวซ่าทอด มูลค่า 79 บาท เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 120 บาทขึ้นไป, ATMOS รับฟรีกระเป๋าผ้า “atmos two tone” จำนวน 1 ใบ, G2000 รับส่วนลด 50% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) เป็นต้น

-เติมรอยยิ้มจากแบรนด์ผู้ใหญ่ใจดี พบบูธกิจกรรมจากแบรนด์ชั้นนำแจกฟรี ณ พื้นที่หน่วยบริการฉีดวัคซีน อาทิ ไอศกรีม Wall’s Thailand, เครื่องดื่มน้ำอัดลมจากมิรินด้า, เครื่องดื่มวิตามินจากโอสถสภาฯ, สบู่ก้อนจากเดทตอล, ยาดมแบล็คอินเฮเลอร์จาก Peppermint Field, ยาหม่องน้ำจากเซียงเพียวอิ๊ว และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆอีกมากมาย