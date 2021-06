แฮร์ริสัน ฟอร์ด บาดเจ็บที่ไหล่ ระหว่างซ้อมฉากบู๊ใน อินเดียนา โจนส์ ภาค 5 !!!

เอเอฟพี อ้างค่ายดีสนีย์ เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายนว่า แฮร์ริสัน ฟอร์ด พระเอกดังวัย 78 ปีได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ ระหว่างซ้อมฉากแอ๊คชั่นใน อินเดียนา โจนส์ ภาค 5

“การถ่ายทำจะดำเนินต่อไป ขณะที่มีการประเมินการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และตารางเวลาการถ่ายทำจะมีการจัดทำขึ้นใหม่หากมีความจำเป็นภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ ” ดีสนีย์ กล่าวในแถลงการณ์ แต่ไม่มีการระบุถึงรายละเอียดอาการบาดเจ็บของฟอร์ดว่ารุนแรงแค่ไหน

กองถ่ายภาพยนตร์ อินเดียนา โจนส์ ภาค 5 ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายการผจญภัยของ นักโบราณคดีผู้กล้าหาญ รับบทโดย แฮร์ริสัน ฟอร์ด เริ่มถ่ายทำที่อังกฤษเมื่อเดือนพฤษภาคม ภายใต้การกำกับการแสดงของ เจมส์ แมนโกลด์ มีกำหนดออกฉายช่วงซัมเมอร์ ปี 2565

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2557 ฟอร์ด เคยได้รับบาดเจ็บระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์ส ที่เขารับบทเป็น ฮาน โซโล โดยถูกประตูไฮโดรลิกของยานมิลเลนเนียม ฟอลคอน กระแทก และบีบอย่างแรง

อนึ่งฟอร์ด โด่งดังจากบทอินเดียนา โจนส์ ตอน Raiders of the Lost Arc ผลงานกำกับของ สตีเว่น สปีลเบิร์ก เมื่อปี 2524 ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฮิต ได้รับความนิยมจากแฟนภาพยนตร์ทั่วโลก ทำให้มีภาคต่อตามมา คือ Indiana Jones and the Temple of Doom ปี 2527 และ Indiana Jones and the Last Crusade ปี 2532 และ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ปี 2551 ซึ่งต่างเป็นภาพยนตร์ทำเงิน